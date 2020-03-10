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شؤون فلسطينية

"كهرباء القدس" تبدأ بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم في كافة فروعها

"كهرباء القدس" تبدأ بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم في كافة فروعها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس أنها بدات بتطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية في كافة فروعها، بما فيها فرع الشركة في مدينة بيت لحم، وذلك من خلال عمليات التعقيم التي قامت بتنفيذها في جميع المرافق والمقرات التابعة للشركة، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية والسلامة الصحية للمشتركين والموظفين في مقارات الشركة في ظل إنتشار فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه الخطوة جاءت انسجاماً مع إعلان السيد الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية حالة الطوارئ في فلسطين، والتقييد بتعليمات وزارة الصحة، حفاظاً على حياة وصحة الموظفين ومشتركي الشركة، من أجل ضمان استمرار وتوفير الخدمات الكهربائية للمشتركين في مختلف الفروع المنتشرة بكافة مناطق الامتياز.

وأكدت الشركة عن جهوزيتها لا ستقبال المشتركين في كافة الفروع، لا سيما فرع مدينة بيت لحم، بعد تسليح الموظفين بالمواد المعقمة، والكمامات، وتعقيم أماكن العمل في الشركة، وذلك ضمن اجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذتها الشركة المدينة، مشددة أننا سنكون السند الداعم لأهلنا في محافظة بيت لحم في ظل هذه الأزمة، لضمان وصول خدمة التيار الكهربائي للمواطنين، والمشافي، والمراكز الصحية، والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني، وكافة المركز الحيوية في المحافظة.

وأشارت الشركة أنه من جملة الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة تعقيم فروعها بالمعقمات، واستخدام الموظفين الكفوف الواقية عند التعامل مع المشتركين، الإيعاز لموظفي الاستقبال والحراسة في الفروع توجيه جميع المشتركين دون اي استثناء لتعقيم ايديهم قبل الدخول للفرع او المكتب للحصول على الخدمات سواء لتسديد فواتيرهم أو الحصول على خدمات أخرى، إضافة إلى مراعاة وجود مسافة لا تقل عن متر بين الموظف والمشترك من أجل ضمان عدم احتكاك مباشر بينهم، داعية كافة الموظفين التقيد بهذه الإجراءات والتعليمات حفاظاً على سلامتهم.







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