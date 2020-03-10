الصحة الأردنية: 79 حالة في الحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)



الإصابات: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد حتى نشر هذا الموجز، ولم تُسجل إلا حالة إصابة واحدة، أعلن عنها سابقاً، والمصاب بفيروس (كورونا) بصحة جيدة، ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل، ومغادرته المستشفى.



الحجر الصحي: عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن، من مناطق ينتشر فيها فيروس (كورونا) المستجد: 79 حالة.



العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي، ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً، وثبوت عدم إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد: 227.



مواقع الحجر الصحي: مستشفى الوبائيات- مستشفيات البشير، وفندق في عمّان، تم استئجاره من قبل وزارة الصحة؛ ليكون موقعاً مخصصاً للحجر، تم تجهيز موقع حجر صحي جديد في مستشفى حمزة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، الموجز الإعلامي اليومي، حول التعامل مع فيروس (كورونا) المستجد في الأردن، وفق موقع (الغد الأردني)، جاء فيه: