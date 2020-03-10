عربي

الصحة الأردنية: 79 حالة في الحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: 79 حالة في الحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، الموجز الإعلامي اليومي، حول التعامل مع فيروس (كورونا) المستجد في الأردن، وفق موقع (الغد الأردني)، جاء فيه: 

الإصابات: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد حتى نشر هذا الموجز، ولم تُسجل إلا حالة إصابة واحدة، أعلن عنها سابقاً، والمصاب بفيروس (كورونا) بصحة جيدة، ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل، ومغادرته المستشفى.

الحجر الصحي: عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن، من مناطق ينتشر فيها فيروس (كورونا) المستجد: 79 حالة.

العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي، ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً، وثبوت عدم إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد: 227.

مواقع الحجر الصحي: مستشفى الوبائيات- مستشفيات البشير، وفندق في عمّان، تم استئجاره من قبل وزارة الصحة؛ ليكون موقعاً مخصصاً للحجر، تم تجهيز موقع حجر صحي جديد في مستشفى حمزة.

أخبار ذات صلة

البحرين تُسجّل 77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

البحرين تُسجّل 77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وزير أردني: رئيس الحكومة عمر الرزاز مُصاب بمرض مُعدٍ

وزير أردني: رئيس الحكومة عمر الرزاز مُصاب بمرض مُعدٍ

النواب الأردني يُقر قانون &#34;سلطة إقليم البترا&#34; لمنع تملك الإسرائيليين

النواب الأردني يُقر قانون "سلطة إقليم البترا" لمنع تملك الإسرائيليين

الشرطة السودانية تكشف تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء

الشرطة السودانية تكشف تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء

وزيرة الصحة المصرية تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بـ (كورونا) في البلاد

وزيرة الصحة المصرية تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بـ (كورونا) في البلاد

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب

مصر تُعلن شفاء 26 حالة من فيروس (كورونا)

مصر تُعلن شفاء 26 حالة من فيروس (كورونا)

السعودية تُقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس (كورونا)

السعودية تُقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

استطلاعات الرأي بإسرائيل

استطلاعات الرأي بإسرائيل

شؤون فلسطينية

عيسى: في المعركة ضد الاستيطان يتوجب الاستناد مجدداً إلى القرارات الدولية

عيسى: في المعركة ضد الاستيطان يتوجب الاستناد مجدداً إلى القرارات الدولية

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ويُصيب شاباً في رام الله

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ويُصيب شاباً في رام الله

نابلس: إصابات خلال تصدي المواطنين لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لجبل العرمة

نابلس: إصابات خلال تصدي المواطنين لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لجبل العرمة

استقرار الدولار مقابل الشيكل

استقرار الدولار مقابل الشيكل

الطقس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

الشرطة تقبض على مشتبه به نشر أخبارا كاذبة حول (كورونا) في قلقيلية

الشرطة تقبض على مشتبه به نشر أخبارا كاذبة حول (كورونا) في قلقيلية

&#34;كهرباء القدس&#34; تبدأ بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم في كافة فروعها

"كهرباء القدس" تبدأ بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم في كافة فروعها

إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم وعدد المصابين يرتفع لـ 30

إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم وعدد المصابين يرتفع لـ 30

منوعات

شاهد: بـ&#34;تمارين فتح الحوض&#34; ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

شاهد: بـ"تمارين فتح الحوض" ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

شاهد: خطوبة عمر كمال وجوهرة حقيقة أم شائعة؟

شاهد: خطوبة عمر كمال وجوهرة حقيقة أم شائعة؟

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة.. ترقص وتغني بعيد ميلادها الـ 48

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة.. ترقص وتغني بعيد ميلادها الـ 48

عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة: &#34;الحفلة التنكورونا&#34;

عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة: "الحفلة التنكورونا"

شاهد: داليدا خليل تغني &#34;غسل ايدك يا قمر&#34;

شاهد: داليدا خليل تغني "غسل ايدك يا قمر"

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

عربي

وزير أردني: رئيس الحكومة عمر الرزاز مُصاب بمرض مُعدٍ

وزير أردني: رئيس الحكومة عمر الرزاز مُصاب بمرض مُعدٍ

النواب الأردني يُقر قانون &#34;سلطة إقليم البترا&#34; لمنع تملك الإسرائيليين

النواب الأردني يُقر قانون "سلطة إقليم البترا" لمنع تملك الإسرائيليين

الشرطة السودانية تكشف تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء

الشرطة السودانية تكشف تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء

وزيرة الصحة المصرية تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بـ (كورونا) في البلاد

وزيرة الصحة المصرية تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بـ (كورونا) في البلاد