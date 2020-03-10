اعتقال شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيساوية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية العيساوية في القدس، وسط مواجهات عنيفة، استخدم خلال الشبان الفلسطينيون المفرقعات النارية؛ للتصدي للقوة الإسرائيلية.



وأفاد شهود عيان، أن جنود الاحتلال، اعتدوا بالضرب المبرح على الشاب مأمون داري، قبل اعتقاله في حي عبيد، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وتتعرض قرية العيساوية، منذ نحو تسعة أشهر، لهجمة شرسة باعتقال السكان، وهدم المنازل والمنشآت الاقتصادية، وإغلاق الشوارع، وفرض الضرائب الباهظة، بهدف التضييق على المقدسيين في القرية، ودفعهم لهجرتها.