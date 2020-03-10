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ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) بإسرائيل لـ 60 بعد اكتشاف 25 حالة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) بإسرائيل لـ 60 بعد اكتشاف 25 حالة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 60 بعد تشخيص حالتين جديدتين.

وحسب القناة الإسرائيلية الـ 13، فإن مسؤولين بوزارة الصحة، قالوا: "تم اليوم تشخيص 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، يجري أخذ التفاصيل حول الحالات، وسيتم استكمال الإعلان عنها خلال وقت قصير".

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