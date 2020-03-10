اعتقال مشتبه به نشر أخباراً كاذبة حول (كورونا) في بيت لحم

الشرطة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على مشتبه به، قام بنشر معلومات كاذبة عن إصابات بفيروس (كورونا)، سببت الإرباك والهلع بين المواطنين في بيت لحم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد توفر معلومات عن قيام أحد الأشخاص، بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة عبر صفحته، وصفحة أخرى، قام بإنشائها على (فيسبوك) عن وجود أربع إصابات بمرض (كورونا) في مخيم الدهيشة، وإصابة في بلدة نحالين، ومعلومات مضللة أخرى، مما تسبب بالذعر لدى المواطنين، وإرباك لدى الأهالي في المحافظة.



وأضافت: "على الفور قامت الشرطة، بتوقيف المشتبه به؛ لحين إحالته لجهات الاختصاص، استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه أصولاً".



وناشدت الشرطة، المواطنين لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومن الناطقين الرسميين في الحكومة، ووزارة الصحة، فيما يخص هذا المرض، تجنباً للفوضى لدى المواطنين.