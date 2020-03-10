شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: كافة احتياجات محافظتي بيت لحم وطولكرم مجابة وستلبى فوراً

الرئيس عباس: كافة احتياجات محافظتي بيت لحم وطولكرم مجابة وستلبى فوراً
فندق الاينجل ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع محافظي بيت لحم وطولكرم، كامل حميد، وعصام أبو بكر، مشيداً بجهودهما، وعملهما في مكافحة انتشار فيروس (كورونا).

وأكد الرئيس عباس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن كافة احتياجات المحافظتين مجابة، وستلبى فوراً، وأنه وجه الحكومة وكل مؤسسات الدولة؛ لتوفير الإمكانيات الصحية، وغيرها إلى أهلنا في المحافظتين.

ووجه الرئيس تحياته إلى أهلنا في محافظتي طولكرم وبيت لحم، وتمنى السلامة لهم، ولأبناء شعبنا كافة، مؤكداً متابعته ما يجري لحظة بلحظة.

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