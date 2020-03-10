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وزير أردني: رئيس الحكومة عمر الرزاز مُصاب بمرض مُعدٍ

وزير أردني: رئيس الحكومة عمر الرزاز مُصاب بمرض مُعدٍ
عمر الرزاز
رام الله - دنيا الوطن
يُعاني رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، من وعكة صحية تتمثل بما يعرف بـ "الحزام الناري".

وكشف وزير التنمية السياسية الأردني، موسى المعايطة، أثناء اجتماع نيابي: إن الرزاز مصاب بالأذى بسبب مرضه، داعياً له بالشفاء.

وأفادت صحيفة (الغد) الأردنية، بأن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ترأس جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بعد وعكة صحية، ألمت برئيس الوزراء، الذي يحول مرضه، دون حضوره جلسة اليوم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

و"الحزام الناري" هو مرض جلدي، ناتج عن التهاب فيروسي شديد، يصيب الجلد، يظهر على هيئة حبوب كثيرة مجمعة النطاق، يشعر المصاب بها بألم شديد في المنطقة المصابة، ويعرف بذلك الاسم؛ نظراً إلى استهدافه منطقة معينة من الجسم، وكأنه حزام ممتد، ممتلئ بالحبوب الحمراء المؤلمة، وقد يظهر في عدة مناطق معاً.

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