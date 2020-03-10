عشرات المواطنين يستعدون للتصدي لهجوم المستوطنين على جبل العرمة

جبل العرمة في نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توافد مساء اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين إلى جبل العرمة جنوب نابلس؛ للانضمام إلى المرابطين هناك، بهدف التصدي لأي محاولة من الاحتلال والمستوطنين للسيطرة عليه.



وفي محيط سارية مرتفعة للعلم الفلسطيني، نصب المواطنون الخيام للمبيت على قمة الجبل، كما جهزوا إطارات السيارات لإشعالها في حال مهاجمتهم من قبل الاحتلال.



وقال أحد المواطنين المرابطين: إن الساعات المقبلة ستكون حافلة بالصمود والتصدي لأي محاولة من قبل المستوطنين لإنزال العلم الفلسطيني عن جبل العرمة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا، دعت المواطنين للرباط والمبيت على جبل العرمة، ابتداءً من مساء الثلاثاء؛ لصد أي محاولة من المستوطنين، وقوات الاحتلال لاقتحام المنطقة بعد دعوات أطلقتها جماعات استيطانية؛ لاقتحام الجبل المهدد بالمصادرة.



وفي محاولة لمنع أهالي قرى جنوب نابلس الدفاع عن أراضيهم المهددة بالمصادرة، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت عشرة مواطنين من بلدات بيتا وعورتا وأصرين قضاء نابلس.