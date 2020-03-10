شؤون فلسطينية

شاهد: افتتاح قسم خاص لفحص وتشخيص حالات الإصابة بفيروس (كورونا) برام الله

شاهد: افتتاح قسم خاص لفحص وتشخيص حالات الإصابة بفيروس (كورونا) برام الله
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومدير عام صحة المحافظة، د. وائل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، قسماً خاصاً مستقلاً في مديرية صحة المحافظة؛ لتشخيص حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

وأكدت أنه وضمن خطة المحافظة، والإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) تم افتتاح القسم بالشراكة الكاملة مع مديرية صحة المحافظة.

ولفتت غنام إلى أن رام الله والبيرة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي طارئ، وأن هذا المركز، سيعمل لتفادي أي حالة اشتباه مرضية بفايروس (كورونا).

من جانبه، أشار الشيخ، إلى أن القسم مجهز بشكل كامل للكشف عن حالات الإصابة بفايروس (كورونا) من خلال طاقم طبي مدرب ومتخصص، سيعمل على متابعة جميع الحالات التي تصل إليه.

وشدد الشيخ على أن القسم منفصل بشكل تام عن مديرية الصحة، ولن يسمح بدخوله سوى للطواقم الطبية الرسمية، وهو يحتوي على غرفة مخصصة لسحب العينات، وأخرى للانتظار والعزل، وغرفة تصوير إشعاعي، وهو معقم، ومجهز بالكامل، وسيبدأ باستقبال الحالات، التي ترغب بالفحص، ابتداءً من صباح يوم غد الأربعاء.

ودعا الشيخ المواطنين، الذين يشعرون بحاجتهم للفحص بالتوجه للقسم داخل مديرية صحة رام الله والبيرة، وليس لمجمع فلسطيني الطبي أو أي مشفى آخر، موضحاً أن الأطباء سيعملون على مدار الساعة داخل القسم، ولكن الحجز للفحص سيتم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 0562401269، و0593716126، حيث سيقوم الطبيب بتوجيه المريض بعد الاتصال، ووفقاً لما يطرحه المتصل إما للفحص داخل القسم أو للجهة التي تناسب الحالة المطروحة.




أخبار ذات صلة

إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم وعدد المصابين يرتفع لـ 30

إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم وعدد المصابين يرتفع لـ 30

اعتقال شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيساوية

اعتقال شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيساوية

محافظ سلطة النقد يُصدر تعليمات خطة الطوارئ للمصارف في بيت لحم

محافظ سلطة النقد يُصدر تعليمات خطة الطوارئ للمصارف في بيت لحم

اعتقال مشتبه به نشر أخباراً كاذبة حول (كورونا) في بيت لحم

اعتقال مشتبه به نشر أخباراً كاذبة حول (كورونا) في بيت لحم

الرئيس عباس: كافة احتياجات محافظتي بيت لحم وطولكرم مجابة وستلبى فوراً

الرئيس عباس: كافة احتياجات محافظتي بيت لحم وطولكرم مجابة وستلبى فوراً

إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير جنوب شرق غزة

إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير جنوب شرق غزة

عشرات المواطنين يستعدون للتصدي لهجوم المستوطنين على جبل العرمة

عشرات المواطنين يستعدون للتصدي لهجوم المستوطنين على جبل العرمة

صور: اللواء الطيرواي ووزيرة الصحة يتفقدان مركز الحجر الصحي بأريحا

صور: اللواء الطيرواي ووزيرة الصحة يتفقدان مركز الحجر الصحي بأريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

أبو الذهب

أبو الذهب

شؤون فلسطينية

اعتقال شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيساوية

اعتقال شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيساوية

إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير جنوب شرق غزة

إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير جنوب شرق غزة

عشرات المواطنين يستعدون للتصدي لهجوم المستوطنين على جبل العرمة

عشرات المواطنين يستعدون للتصدي لهجوم المستوطنين على جبل العرمة

صور: اللواء الطيرواي ووزيرة الصحة يتفقدان مركز الحجر الصحي بأريحا

صور: اللواء الطيرواي ووزيرة الصحة يتفقدان مركز الحجر الصحي بأريحا

شاهد: افتتاح قسم خاص لفحص وتشخيص حالات الإصابة بفيروس (كورونا) برام الله

شاهد: افتتاح قسم خاص لفحص وتشخيص حالات الإصابة بفيروس (كورونا) برام الله

ملحم: أصغر المصابين بفيروس (كورونا) رضيعة عمرها عامان وجميع الحالات مستقرة

ملحم: أصغر المصابين بفيروس (كورونا) رضيعة عمرها عامان وجميع الحالات مستقرة

الشيوخي: هناك وفرة في جميع أنواع البضائع ولا داعي للتهافت والخوف

الشيوخي: هناك وفرة في جميع أنواع البضائع ولا داعي للتهافت والخوف

شاهد: أهالي بورين يتصدون لهجوم مستوطنين على أطراف البلدة جنوب نابلس

شاهد: أهالي بورين يتصدون لهجوم مستوطنين على أطراف البلدة جنوب نابلس

منوعات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: &#34;هيفاء وهبي&#34; تدخل عيد ميلادها بـ&#34;زفة شعبية&#34; وترقص على&#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "هيفاء وهبي" تدخل عيد ميلادها بـ"زفة شعبية" وترقص على"بنت الجيران"

شاهد: &#34;رانيا يوسف&#34; تثير الجدل:&#34;استحملوا ريحتى النهارده&#34; وتطبخ &#34;البطاطس بالكفتة&#34;

شاهد: "رانيا يوسف" تثير الجدل:"استحملوا ريحتى النهارده" وتطبخ "البطاطس بالكفتة"

شاهد: المثيرة للجدل &#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

شاهد: المثيرة للجدل "فلة الجزائرية" تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

عربي

وزيرة الصحة المصرية تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بـ (كورونا) في البلاد

وزيرة الصحة المصرية تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بـ (كورونا) في البلاد

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب

مصر تُعلن شفاء 26 حالة من فيروس (كورونا)

مصر تُعلن شفاء 26 حالة من فيروس (كورونا)

السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا