شاهد: افتتاح قسم خاص لفحص وتشخيص حالات الإصابة بفيروس (كورونا) برام الله

رام الله - دنيا الوطنافتتحت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومدير عام صحة المحافظة، د. وائل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، قسماً خاصاً مستقلاً في مديرية صحة المحافظة؛ لتشخيص حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.وأكدت أنه وضمن خطة المحافظة، والإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) تم افتتاح القسم بالشراكة الكاملة مع مديرية صحة المحافظة.ولفتت غنام إلى أن رام الله والبيرة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي طارئ، وأن هذا المركز، سيعمل لتفادي أي حالة اشتباه مرضية بفايروس (كورونا).من جانبه، أشار الشيخ، إلى أن القسم مجهز بشكل كامل للكشف عن حالات الإصابة بفايروس (كورونا) من خلال طاقم طبي مدرب ومتخصص، سيعمل على متابعة جميع الحالات التي تصل إليه.وشدد الشيخ على أن القسم منفصل بشكل تام عن مديرية الصحة، ولن يسمح بدخوله سوى للطواقم الطبية الرسمية، وهو يحتوي على غرفة مخصصة لسحب العينات، وأخرى للانتظار والعزل، وغرفة تصوير إشعاعي، وهو معقم، ومجهز بالكامل، وسيبدأ باستقبال الحالات، التي ترغب بالفحص، ابتداءً من صباح يوم غد الأربعاء.ودعا الشيخ المواطنين، الذين يشعرون بحاجتهم للفحص بالتوجه للقسم داخل مديرية صحة رام الله والبيرة، وليس لمجمع فلسطيني الطبي أو أي مشفى آخر، موضحاً أن الأطباء سيعملون على مدار الساعة داخل القسم، ولكن الحجز للفحص سيتم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 0562401269، و0593716126، حيث سيقوم الطبيب بتوجيه المريض بعد الاتصال، ووفقاً لما يطرحه المتصل إما للفحص داخل القسم أو للجهة التي تناسب الحالة المطروحة.