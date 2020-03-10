وزيرة الصحة المصرية تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بـ (كورونا) في البلاد

فيروس كورونا - مصر

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رام الله - دنيا الوطن

قالت زيرة الصحة المصرية، هالة زايد: إن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، حيث أن إجمالي ما تم تسجيله يبلغ 59 إصابة بالفيروس بمصر حتى الآن.



وأضافت أن من بين الإصابات، 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية، دون ظهور أية أعراض مرضية عليهم، وفق ما نقل موقع (صدى البلد) المصري.



وقالت زايد: إنه تم إجراء الفحوصات على عينة عشوائية تبلغ 558 شخصًا من العاملين في المراكب النيلية العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان، والنتيجة خرجت سلبية لجميع العينات.



وأكدت وزيرة الصحة، أثناء مؤتمر صحفي عُقد اليوم، الثلاثاء، بحضور وزيري الإعلام، والآثار والسياحة، أن مركب الأقصر تم الكشف على ركابه وليس بينهم أعراض إصابة، وتم أخذ عينة عشوائية، دون اكتشاف أعراض مباشرة، وتم عمل مسح كامل، و25 منهم تم تأكيد سلبية إصابتهم بفيروس (كورونا).



وكشفت زايد، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ يوم السابع من كانون الثاني/ يناير، وإعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة تعمل جاهدة؛ لحماية الشعب من فيروس (كورونا)



من جهته، قال وزير الآثار المصري، خالد العناني: إن المزارات السياحية المصرية مفتوحة أمام الزائرين المصريين والسائحين الأجانب، نافياً بشكل قاطع ما تردد من شائعات بشأن إغلاقها.