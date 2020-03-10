ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بشكل قياسي في إيطاليا

فحص كورونا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الطبية الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 168 حالة وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا) المستجد في إيطاليا خلال يوم واحد.



كما تم الإعلان عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بسبب الفيروس الفتاك، من 9172 إلى 10149، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية ودولية.



ودخلت القيود المشددة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا حيز التنفيذ قبل ساعات، مع بزوغ فجر الثلاثاء، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس (كورونا).



واستيقظ نحو 60 مليون إيطالي اليوم، على إغلاق كامل للبلاد، وقد طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم، كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حبث يوجد في إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة خارج الصين.