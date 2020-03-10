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شؤون فلسطينية

الشيوخي: هناك وفرة كبيرة لجميع أنواع البضائع ولا داعي للتهافت والخوف

الشيوخي: هناك وفرة كبيرة لجميع أنواع البضائع ولا داعي للتهافت والخوف
منتجات غذائية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي وجود وفرة كبيرة من جميع أنواع البضائع والسلع في جميع المحافظات بأسواقنا الفلسطينية وأنه لا داعي للتهافت والخوف.

وأوضح في تصريحات صحفية ظهر اليوم أن المحلات والمخازن التجارية للتجار والموردين وللشركات تكتظ بالبضائع من كافة الأنواع ويوجد فائض لجميع الأصناف يكفي لعام كامل على الأقل.

وأضاف: أن التهافت على الشراء سلوك سلبي للمستهلك ويؤدي لأضرار تنعكس على جمهور المستهلكين وأن الزيادة في الطلب تفتح شهية بعض التجار وأصحاب الشركات والموردين ومحلات السوبرماركت إلى الاستغلال والتغول وإلى رفع الأسعار للسلع التي يزداد الطلب عليها.

وطالب الشيوخي المستهلكين بعدم الخوف من عدم وجود أو من شح البضائع المطلوبة.

وقال: إن على المستهلكين التصرف بحكمة وعدم شراء كميات كبيرة وخصوصا من المواد الغذائية حتى لا تخرب او تتلف او حتى لا تنخفض قيمتها الغذائية نتيجة التخزين.

ونصح الشيوخي المستهلكين بالالتزام بتعليمات وقرارات الحكومة والمحافظين والاجهزة الامنية وكافة جهات الاختصاص الامنية والرسمية.

ودعا المواطنين بان يتسوقوا ضمن السلوك السليم للتسوق وان يكون الشراء بقدر الحاجة وعدم الشراء بهدف التخزين لما يلحقه التخزين من ضرر ومسؤولية على المستهلكين من نقص للقيمة الغذائية او للخراب الذي يلحق بهذه السلع والبضائع التي يتم تخزينها في المنازل وخصوصا المواد الغذائية والتموينية.

وقد دعت وزارة الاقتصاد الوطني، المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع الأساسية والمبالغة في اقتنائها، نظراً لتوفرها في السوق الفلسطيني وبما يلبي حاجتهم.

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