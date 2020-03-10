الفاتيكان يتخذ عدة قرارات بسبب انتشار فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر الفاتيكان يوم الثلاثاء إغلاق ساحة وكنيسة القديس بطرس أمام السائحين والمجموعات الزائرة بسبب فيروس (كورونا).
قرر الفاتيكان يوم الثلاثاء إغلاق ساحة وكنيسة القديس بطرس أمام السائحين والمجموعات الزائرة بسبب فيروس (كورونا).
ورغم هذا الإغلاق، إلا أن الفاتيكان قال: إنه يمكن للمسيحيين دخول الكنيسة للصلاة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
وجاء في بيان أن الفاتيكان سيغلق أيضا مكتبه البريدي في الساحة الذي يجذب الكثير من السائحين وكذلك المكتبات وخدمات التصوير. وسيتم إغلاق مطعم داخل الفاتيكان يخدم العاملين.
وجاء في بيان أن الفاتيكان سيغلق أيضا مكتبه البريدي في الساحة الذي يجذب الكثير من السائحين وكذلك المكتبات وخدمات التصوير. وسيتم إغلاق مطعم داخل الفاتيكان يخدم العاملين.
وتستمر كافة هذه الإجراءات حتى الثالث من نيسان/إبريل.
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