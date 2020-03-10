دولي

الفاتيكان يتخذ عدة قرارات بسبب انتشار فيروس (كورونا)

الفاتيكان يتخذ عدة قرارات بسبب انتشار فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر الفاتيكان يوم الثلاثاء إغلاق ساحة وكنيسة القديس بطرس أمام السائحين والمجموعات الزائرة بسبب فيروس (كورونا).

ورغم هذا الإغلاق، إلا أن الفاتيكان قال: إنه يمكن للمسيحيين دخول الكنيسة للصلاة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وجاء في بيان أن الفاتيكان سيغلق أيضا مكتبه البريدي في الساحة الذي يجذب الكثير من السائحين وكذلك المكتبات وخدمات التصوير. وسيتم إغلاق مطعم داخل الفاتيكان يخدم العاملين. 

وتستمر كافة هذه الإجراءات حتى الثالث من نيسان/إبريل.

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بشكل قياسي في إيطاليا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بشكل قياسي في إيطاليا

الأمم المتحدة تُغلق مقرها في نيويورك بسبب فيروس (كورونا)

الأمم المتحدة تُغلق مقرها في نيويورك بسبب فيروس (كورونا)

الصين تُعلن السيطرة عملياً على فيروس (كورونا) في بؤرة تفشيه

الصين تُعلن السيطرة عملياً على فيروس (كورونا) في بؤرة تفشيه

إيران تُعلن أعلى حصيلة يومية لضحايا فيروس (كورونا)

إيران تُعلن أعلى حصيلة يومية لضحايا فيروس (كورونا)

الرئيس الصيني: سيطرنا عمليًا على فيروس (كورونا) في البؤرة الموبوءة

الرئيس الصيني: سيطرنا عمليًا على فيروس (كورونا) في البؤرة الموبوءة

اعتماد نتائج انتخابات (كنيست) الثالثة والعشرين رسميًا

اعتماد نتائج انتخابات (كنيست) الثالثة والعشرين رسميًا

(أزرق- أبيض): نعتزم تشكيل حكومة ضيقة بمساعدة الأحزاب العربية

(أزرق- أبيض): نعتزم تشكيل حكومة ضيقة بمساعدة الأحزاب العربية

شكوك بإصابة قائد الجيش الأميركي في أوروبا بفيروس (كورونا)

شكوك بإصابة قائد الجيش الأميركي في أوروبا بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أبو الذهب

أبو الذهب

شؤون فلسطينية

الشيوخي: هناك وفرة كبيرة لجميع أنواع البضائع ولا داعي للتهافت والخوف

الشيوخي: هناك وفرة كبيرة لجميع أنواع البضائع ولا داعي للتهافت والخوف

شاهد: أهالي بورين يتصدون لهجوم مستوطنين على أطراف البلدة جنوب نابلس

شاهد: أهالي بورين يتصدون لهجوم مستوطنين على أطراف البلدة جنوب نابلس

إصابة شاب بالرصاص المطاطي بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

إصابة شاب بالرصاص المطاطي بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

لجنة السير في رام الله والبيرة تقر خطة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

لجنة السير في رام الله والبيرة تقر خطة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

بعد الاعتداء على عائلتهما.. مستوطنون يحاولون اختطاف طفلين قرب ترمسعيا

بعد الاعتداء على عائلتهما.. مستوطنون يحاولون اختطاف طفلين قرب ترمسعيا

غنيم: نؤكد الحرص على سلامة العاملين واستمرار تزويد المياه بظل الظروف الصعبة

غنيم: نؤكد الحرص على سلامة العاملين واستمرار تزويد المياه بظل الظروف الصعبة

جامعة الأقصى بغزة تصدر بياناً &#34;مهما&#34; في ظل حالة الطورائ بالبلاد

جامعة الأقصى بغزة تصدر بياناً "مهما" في ظل حالة الطورائ بالبلاد

شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

منوعات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: &#34;هيفاء وهبي&#34; تدخل عيد ميلادها بـ&#34;زفة شعبية&#34; وترقص على&#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "هيفاء وهبي" تدخل عيد ميلادها بـ"زفة شعبية" وترقص على"بنت الجيران"

شاهد: &#34;رانيا يوسف&#34; تثير الجدل:&#34;استحملوا ريحتى النهارده&#34; وتطبخ &#34;البطاطس بالكفتة&#34;

شاهد: "رانيا يوسف" تثير الجدل:"استحملوا ريحتى النهارده" وتطبخ "البطاطس بالكفتة"

شاهد: المثيرة للجدل &#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

شاهد: المثيرة للجدل "فلة الجزائرية" تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

عربي

وزيرة الصحة المصرية تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بـ (كورونا) في البلاد

وزيرة الصحة المصرية تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بـ (كورونا) في البلاد

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب

السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

السعودية تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) بمكة المكرمة

السعودية تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) بمكة المكرمة