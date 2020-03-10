الفاتيكان يتخذ عدة قرارات بسبب انتشار فيروس (كورونا)





ورغم هذا الإغلاق، إلا أن الفاتيكان قال: إنه يمكن للمسيحيين دخول الكنيسة للصلاة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وجاء في بيان أن الفاتيكان سيغلق أيضا مكتبه البريدي في الساحة الذي يجذب الكثير من السائحين وكذلك المكتبات وخدمات التصوير. وسيتم إغلاق مطعم داخل الفاتيكان يخدم العاملين.





وتستمر كافة هذه الإجراءات حتى الثالث من نيسان/إبريل.





رام الله - دنيا الوطنقرر الفاتيكان يوم الثلاثاء إغلاق ساحة وكنيسة القديس بطرس أمام السائحين والمجموعات الزائرة بسبب فيروس (كورونا).