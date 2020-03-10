الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب





ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإن حالة الوفاة، لمريضة بمدينة الدار البيضاء، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة في المغرب إلى ثلاث.



وقالت الوزارة في بيان: إن حالة الوفاة لامرأة مغربية عمرها (89 عاماً) كانت عائدة من مدينة بولونيا في إيطاليا وتعاني من أمراض مزمنة تتعلق بالجهاز التنفسي والقلب والشرايين.



وألغى المغرب جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وحظر على المشجعين حضور مباريات كرة القدم كما ألغى الأحداث التي يحضرها أجانب وتجمع أكثر من 1000 شخص كإجراءات احترازية لتجنب انتشار الفيروس.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الثلاثاء أول حالة وفاة بسبب فيروس (كورونا) في البلاد.