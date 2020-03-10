شاهد: أهالي بورين يتصدون لهجوم مستوطنين على أطراف البلدة جنوب نابلس





وأضاف: أدى ذلك إلى اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال، مشيراً إلى أن بلدة بورين تشهد منذ أيام مواجهات مع المستوطنين وجنود الاحتلال.













رام الله - دنيا الوطنتصدى أهالي بورين جنوب نابلس، اليوم الثلاثاء، لهجوم نفذه مستوطنون على أطراف البلدة.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من مستوطني (براخا)، هاجموا المنطقة الشرقية لبلدة بورين، وتصدى لهم الأهالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).