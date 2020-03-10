شاهد: أهالي بورين يتصدون لهجوم مستوطنين على أطراف البلدة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
تصدى أهالي بورين جنوب نابلس، اليوم الثلاثاء، لهجوم نفذه مستوطنون على أطراف البلدة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من مستوطني (براخا)، هاجموا المنطقة الشرقية لبلدة بورين، وتصدى لهم الأهالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
تصدى أهالي بورين جنوب نابلس، اليوم الثلاثاء، لهجوم نفذه مستوطنون على أطراف البلدة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من مستوطني (براخا)، هاجموا المنطقة الشرقية لبلدة بورين، وتصدى لهم الأهالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أدى ذلك إلى اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال، مشيراً إلى أن بلدة بورين تشهد منذ أيام مواجهات مع المستوطنين وجنود الاحتلال.
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