إصابة شاب بالرصاص المطاطي بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء.
وقال مدير مركز إسعاف وطوارئ قلقيلية، منذر نزال: إن شابا أصيب برصاصة مطاطية في الرأس نقل على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء.
وقال مدير مركز إسعاف وطوارئ قلقيلية، منذر نزال: إن شابا أصيب برصاصة مطاطية في الرأس نقل على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
التعليقات