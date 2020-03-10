إصابة شاب بالرصاص المطاطي بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

مواجهات في قلقيلية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء.



وقال مدير مركز إسعاف وطوارئ قلقيلية، منذر نزال: إن شابا أصيب برصاصة مطاطية في الرأس نقل على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).