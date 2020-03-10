مجلس القضاء بغزة يمنع إصدار أوامر الحبس خلال فترة الطوارئ وينظم عمل المحاكم





وأوضح قرار المستشار عابد آلية عمل المحاكم خلال فترة الطوارئ، وفق ما أورد الموقع الرسمي للمجلس، عبر التالي:









رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة العليا في قطاع غزة، المستشار محمد عابد، قراراً بمنع إصدار أوامر الحبس بالقطاع خلال فترة الطوارئ التي تمتد لشهر كامل.