مجلس القضاء بغزة يمنع إصدار أوامر الحبس خلال فترة الطوارئ وينظم عمل المحاكم
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة العليا في قطاع غزة، المستشار محمد عابد، قراراً بمنع إصدار أوامر الحبس بالقطاع خلال فترة الطوارئ التي تمتد لشهر كامل.
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة العليا في قطاع غزة، المستشار محمد عابد، قراراً بمنع إصدار أوامر الحبس بالقطاع خلال فترة الطوارئ التي تمتد لشهر كامل.
وأوضح قرار المستشار عابد آلية عمل المحاكم خلال فترة الطوارئ، وفق ما أورد الموقع الرسمي للمجلس، عبر التالي:
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