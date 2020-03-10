لجنة السير في رام الله والبيرة تقر خطة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أقرت لجنة السير في محافظة رام الله والبيرة خطة عمل تكاملية ضمن حالة الطوارىء المعلنة لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا .



جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري للجنة السير في مقر المحافظة وبحضور كافة أعضاء اللجنة، حيث خصص الاجتماع لمناقشة الاستعدادات والاجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا .



وأشادت غنام بالتكامل بين جميع مكونات المجتمع والمؤسسات الرسمية من أجل مواجهة خطر تفشي فايروس كورونا ما يفرز نتائج ايجابية لصالح حماية مواطنينا.



وأهابت بالمواطنين أخذ اقصى درجات الحذر والاتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات الرسمية، مشيرة الى أن هذه الاجراءات هي احترازية خشية من حدوث اي طارىء، موجهة التحية لكافة السائقين والمواطنين.



وتشمل الخطة نقل بعض الخطوط مؤقتا من المجمعات المركزية الى ساحات مفتوحة للتقليل قدر الامكان من التجمع والاكتظاظ داخل المجمعات، والعمل مع إداراة مجمعات المركبات العمومية داخل المحافظة لتعقيم كافة مرافقها بشكل دوري بما يضمن صحة وسلامة مواطنينا، والبدء باجراءات تطهير وتعقيم للحافلات التي تنقل المواطنين على الخطوط الداخلية والخارجية بشكل دوري.