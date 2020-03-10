بعد الاعتداء على عائلتهما.. مستوطنون يحاولون اختطاف طفلين قرب ترمسعيا

مستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

حاول مستوطنون اختطاف طفلين قرب بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الاعتداء على عائلتهما وتكسير السيارة في شارع زياد أبو عين بالبلدة.



وقال الشاب طارق الرفاعي، "بينما أصر عمي، والد زوجتي، موسى أبو عواد على قراءة الفاتحة لصديقه الشهيد زياد أبو عين على ضريحه في سهل ترمسعيا، وكان معنا طفلاي التوأم آدم ونوح، فإذا بثلاثة مستوطنين يستقلون دراجات نارية وموشوم على وجوههم اشارات غريبة قادمين الينا من جهة الجبل، وأحاطوا بنا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف "قاموا بالاعتداء علينا بأعقاب البنادق، قاومناهم، وقام عمي بدفع احدهم، بعدها قاموا بتهديدنا بإطلاق النار من البنادق التي يحملونها، وشرعوا بتكسير زجاج السيارة محاولين خطف الولدين، وعندئذ هربت من المكان ولاحقونا إلى داخل البلدة قبل أن يعودوا أدراجهم".