الأردن تُغلق جسر الملك حسين مع الضفة الغربية بسبب فيروس (كورونا)

قررت الحكومة الأردنية إغلاق جسر الملك حسين مع فلسطين والواصل مع الضفة الغربية عبر معبر الكرامة، كما أوقفت السفر مع لبنان وسوريا باستثناء الشاحنات.

وفي وقت سابق، أعلن منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كميل أبو ركن، عصر الثلاثاء، إغلاق معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، وذلك بسبب انتشار فيروس (كورونا).





وقال أبو ركن: "خوفاً من تفشي فيروس كورونا، تقرر إغلاق معبر جسر اللنبي أمام حركة المسافرين بكلا الاتجاهين، اعتبارًا من الآن وحتى إشعار آخر".





وحسب وزارة الصحة الأردنية، فإنه سيتم منع القادمين من فرنسا والمانيا واسبانيا من دخول الأراضي الأردنية بسبب (كورونا).