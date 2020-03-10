الأردن تُغلق جسر الملك حسين مع الضفة الغربية بسبب فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الأردنية إغلاق جسر الملك حسين مع فلسطين والواصل مع الضفة الغربية عبر معبر الكرامة، كما أوقفت السفر مع لبنان وسوريا باستثناء الشاحنات.
وحسب وزارة الصحة الأردنية، فإنه سيتم منع القادمين من فرنسا والمانيا واسبانيا من دخول الأراضي الأردنية بسبب (كورونا).
وفي وقت سابق، أعلن منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كميل أبو ركن، عصر الثلاثاء، إغلاق معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، وذلك بسبب انتشار فيروس (كورونا).
وقال أبو ركن: "خوفاً من تفشي فيروس كورونا، تقرر إغلاق معبر جسر اللنبي أمام حركة المسافرين بكلا الاتجاهين، اعتبارًا من الآن وحتى إشعار آخر".
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