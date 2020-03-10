غنيم: نؤكد الحرص على سلامة العاملين واستمرار تزويد المياه بظل الظروف الصعبة





وتفقد إجراءات التعقيم التي تقوم بها سلطة المياه لمحطاتها ولآبار المياه في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة من أجل حماية المواطنين وحفاظا على صحتهم، وأشرف على عملية تعقيم المنشات والمباني لضمان أمن وسلامة العاملين في هذه المحطات.



وأكد خلال جولته حرصه على سلامة الفنيين وتوفير كافة المستلزمات لحمايتهم ووقايتهم في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أهمية أن تتم إجراءات التعقيم بشكل مستمر، مثمناً جهود الطواقم وجهوزيتها واستجابتها السريعة للحالات الطارئة، لضمان ستمرار تزويد المياه الامنة للمواطنين في طل الظروف الصعبة التي نعيشها.



رام الله - دنيا الوطنتوجه رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم اليوم إلى محطات المياه في منطقة جنوب الضفة والتي شملت بيت لحم والخليل وجنوب الخليل.