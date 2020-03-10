دولي

الأمم المتحدة تُغلق مقرها في نيويورك بسبب فيروس (كورونا)

الأمم المتحدة تُغلق مقرها في نيويورك بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوياريك، إن مقر الأمم المتحدة في نيويورك سيغلق أبوابه أمام عامة الناس ويعلق جميع الجولات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال دوياريك، وفق وكالة (سبوتنك): "لزيادة الحذر وبعد قرار خفض عدد الموظفين الموجودين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، فقد تقرر إغلاق المقر أمام عامة الناس وتعليق جميع جولات الزيارة حتى إشعار آخر".

وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء الساعة 8:00 مساء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 صباحا بتوقيت جرينتش).

وأضاف دوجاريك أنه لا توجد حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في صفوف موظفي الأمم المتحدة في الوقت الحالي.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا) الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.

أخبار ذات صلة

الصين تُعلن السيطرة عملياً على فيروس (كورونا) في بؤرة تفشيه

الصين تُعلن السيطرة عملياً على فيروس (كورونا) في بؤرة تفشيه

إيران تُعلن أعلى حصيلة يومية لضحايا فيروس (كورونا)

إيران تُعلن أعلى حصيلة يومية لضحايا فيروس (كورونا)

الرئيس الصيني: سيطرنا عمليًا على فيروس (كورونا) في البؤرة الموبوءة

الرئيس الصيني: سيطرنا عمليًا على فيروس (كورونا) في البؤرة الموبوءة

اعتماد نتائج انتخابات (كنيست) الثالثة والعشرين رسميًا

اعتماد نتائج انتخابات (كنيست) الثالثة والعشرين رسميًا

(أزرق- أبيض): نعتزم تشكيل حكومة ضيقة بمساعدة الأحزاب العربية

(أزرق- أبيض): نعتزم تشكيل حكومة ضيقة بمساعدة الأحزاب العربية

شكوك بإصابة قائد الجيش الأميركي في أوروبا بفيروس (كورونا)

شكوك بإصابة قائد الجيش الأميركي في أوروبا بفيروس (كورونا)

(كورونا) يطال 100 دولة حول العالم

(كورونا) يطال 100 دولة حول العالم

(كورونا إيطاليا): حظر التجمعات العامة وتعليق الأنشطة الرياضية

(كورونا إيطاليا): حظر التجمعات العامة وتعليق الأنشطة الرياضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أبو الذهب

أبو الذهب

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بالرصاص المطاطي بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

إصابة شاب بالرصاص المطاطي بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

لجنة السير في رام الله والبيرة تقر خطة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

لجنة السير في رام الله والبيرة تقر خطة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

بعد الاعتداء على عائلتهما.. مستوطنون يحاولون اختطاف طفلين قرب ترمسعيا

بعد الاعتداء على عائلتهما.. مستوطنون يحاولون اختطاف طفلين قرب ترمسعيا

غنيم: نؤكد الحرص على سلامة العاملين واستمرار تزويد المياه بظل الظروف الصعبة

غنيم: نؤكد الحرص على سلامة العاملين واستمرار تزويد المياه بظل الظروف الصعبة

الاحتلال يفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة في 19 من الشهر الجاري

الاحتلال يفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة في 19 من الشهر الجاري

اشتية: مدة الطوارئ (30 يوماً) جاءت وفقاً للقانون وتكون أقل أو تمدد

اشتية: مدة الطوارئ (30 يوماً) جاءت وفقاً للقانون وتكون أقل أو تمدد

شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

عشراوي تبحث مع السفير المالطي آخر التطورات السياسية والتطورات الإقليمية والعالمية

عشراوي تبحث مع السفير المالطي آخر التطورات السياسية والتطورات الإقليمية والعالمية

منوعات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: &#34;هيفاء وهبي&#34; تدخل عيد ميلادها بـ&#34;زفة شعبية&#34; وترقص على&#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "هيفاء وهبي" تدخل عيد ميلادها بـ"زفة شعبية" وترقص على"بنت الجيران"

شاهد: &#34;رانيا يوسف&#34; تثير الجدل:&#34;استحملوا ريحتى النهارده&#34; وتطبخ &#34;البطاطس بالكفتة&#34;

شاهد: "رانيا يوسف" تثير الجدل:"استحملوا ريحتى النهارده" وتطبخ "البطاطس بالكفتة"

شاهد: المثيرة للجدل &#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

شاهد: المثيرة للجدل "فلة الجزائرية" تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

عربي

السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

السعودية تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) بمكة المكرمة

السعودية تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) بمكة المكرمة

إيقاف السفر عبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية

إيقاف السفر عبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية

لبنان يدخل قائمة الدول التي أعلنت عن وفيات بفيروس (كورونا)

لبنان يدخل قائمة الدول التي أعلنت عن وفيات بفيروس (كورونا)