جامعة الأقصى بغزة تصدر بياناً "مهما" في ظل حالة الطورائ بالبلاد





في ظل حالة الطوارئ السارية وفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر عن فخامة الرئيس وما تبعه من إجراءات الحكومة والتي أعلنها دولة رئيس الوزراء بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، واستكمالاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً ضمن خطة الطوارئ التي اعتمدتها الجامعة وانطلاقاً من الحرص على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين والصحة المجتمعية بشكل عام، انعقد مجلس جامعة الأقصى اليوم الثلاثاء الموافق 10/03/2020 للوقوف على آخر المستجدات في الوطن وقد اتخذ القرارات التالية:



1- التأكيد على التزام الجامعة بالمرسوم الرئاسي بخصوص حالة الطوارئ وتعليمات الحكومة الفلسطينية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.



2- تشكيل لجنة عليا برئاسة القائم بأعمال رئيس الجامعة للمتابعة والاشراف على عمل اللجان الفرعية المتخصصة التي تم تشكيلها لإدارة الأزمة خلال فترة الطوارئ.



3- التوجه نحو تفعيل وتنشيط التعليم عن بُعد وتوظيف كافة وسائل التكنولوجيا المتاحة للتواصل مع الطلبة خلال فترة الأزمة.



4- تجميد كافة الأنشطة والفعاليات الجامعية ذات الطابع الجمعي سواءً داخل حرم الجامعة أو خارجها.



5- تضع الجامعة كافة امكانياتها الأكاديمية واللوجستية لخدمة المجتمع والمساهمة في التغلب على أزمة انتشار مرض (كورونا).



6- سيتم الإعلان عبر موقع الجامعة وصفحاتها الإلكترونية عن أي مستجدات تتخذها لجان الطوارئ المشكلة كل حسب اختصاصه.



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: