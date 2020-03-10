الاحتلال يفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة في 19 من الشهر الجاري

والدة الشهيد نعالوة

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رام الله - دنيا الوطن

حددت المحكمة العسكرية في (عوفر) ١٩ من الشهر الجاري موعداً للإفراج عن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة من ضاحية شويكة، شمال طولكرم.



كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها ٤٠ ألف شيكل على الأسيرة مهداوي (56 عاماً) المعتقلة منذ عام ونصف في سجون الاحتلال، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وتعرضت عائلة الشهيد نعالوة لهدم منزلها واعتقال الأب والأم والأبناء.



ونفذ نعالوة عملية إطلاق نار في مستوطنة (بركان) في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وقتل خلالها مستوطنيْن، واستشهد بعد شهرين من المطاردة.