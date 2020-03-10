فتح البنوك والمحاكم والنيابة غداً يبيت لحم والمحافظ يبعث برسالة طمأنة بشأن المصابين

فندق أينجل في بيت لحم حيث الحجر الصحي لـ كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ بيت لحم، كامل حميد: إن كافة البنوك والمحاكم والنيابة في بيت لحم ستفتح غداً أبوابها أمام المواطنين لتقديم الخدمات لهم ضمن نظام طوارئ.



وأشار حميد خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر المحافظة، إلى أن معظم الإصابات بفيروس (كورونا) هم من الشباب وهذا مطمئن، وفق ما نقل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضح أن خطة العمل الطبي والصحي المتبعة تتضمن حماية الطواقم الطبية بالدرجة الأولى، وعدم الزج بكل الطاقم مرة واحدة بل بالتدريج تحسبا للظروف وحماية لهم، مشيرا إلى أنه يجري القيام بالفحوصات في بيت لحم بعد موافقة وزارة الصحة على إرسال طاقم مختبرات لإجراء الفحوصات.



وأشاد حميد بالإنجاز الكبير والاستثنائي وهو المستشفى الجديد لاستقبال المصابين بعد تحويل المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل وبسعة 54 سريرا، وهو الأول من نوعه واستقبل حالة أولى ظهرت عليها الأعراض، وكانت النتائج مطمئنة، والآن وحالته مستقرة .



وأوضح أن الخدمات الطبية العسكرية وفرت سيارة اسعاف خاصة مع طاقم لنقل المصابين الذين تظهر عليهم الأعراض، مؤكدا أنه سيتم صرف الأدوية للحالات المزمنة لمدة شهرين حتى لا يضطرون للمراجعة مرة أخرى .



وبخصوص المواد الغذائية، شدد على أنها متوفرة لأشهر ولا داعي للقلق والهلع والترويع، وهناك مراقبة على الأسعار .



وحيا الرئيس ورئيس الوزراء والقيادة على متابعتهم الحثيثة والتطورات الميدانية في محافظة بيت لحم.