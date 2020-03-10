شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

شاهر سعد

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رام الله - دنيا الوطن

دعا شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، العمال والعاملات إلى التمسك بحقهم في تلق أجرهم كاملاً غير منقوص، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس بسبب انتشارفايروس (كورونا الجديد (COVID -19 في العديد من المدن الفلسطينية وفي أراضي عام 48.



جاء ذلك في سياق توضيح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، للالتباس الناشىء حول حق العمال والعاملات في تلق أجرهم في ظل تعطل أو إغلاق المنشئات التي يعملون فيها، مستنداً بذلك إلى نص المادة (38) من قانون العمل الفلسطيني المعمول به لدى دولة فلسطين منذ عام 2000م.



وجاء في المادة المذكورة "أنه لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة.



وجاء فيها أيضاً "كما ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة (1) أعلاه بعد مدة الشهرين وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون".