عاجل

  • محافظ بيت لحم: البنوك والمحاكم والنيابة ستفتح غداً

مباشر | مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الأردنية بشأن فيروس كورونا

شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم يجتمع مع مجموعة من التجار وموردي المواد الغذائية وأصحاب المخابز

محافظ طولكرم يجتمع مع مجموعة من التجار وموردي المواد الغذائية وأصحاب المخابز
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع محافظ طولكرم عصام أبو بكر في الغرفة التجارية مع مجموعة من  التجار وموردي المواد الغذائية وأصحاب المخابز، وذلك بمشاركة رئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، وقائد المنطقة العقيد جمال أبو العز ومدراء المؤسسة الأمنية، وأمين سر فتح إياد جراد، ومدير عام اقتصاد طولكرم كمال غانم، ود. عبد الفتاح الدرك مدير عام صحة طولكرم  وأعضاء لجنة الصحة والسلامة العامة.

وأكد على دور التجار ومكانتهم، مؤكدا على متابعة الأسعار وضبطها، ومنع احتكار السلع ، مشددا على أهمية وعي المواطنين وسلوكهم الشرائي، وخاصة في هذه الظروف التي نمر بها، في مواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا).

وشدد المحافظ أبو بكر على أهمية الاجتماع واللقاء مع مجموعة من التجار والموردين للمواد الغذائية وأصحاب المخابز، داعيا لاتباع إرشادات السلامة العامة وإجراءات الوقاية، مثنيا على دور الغرفة التجارية ولجنة الطوارئ والمؤسسة الأمنية وجميع الشركاء.

من جانبه أشار إبراهيم أبو حسيب إلى أن اللقاء والاجتماع يأتي  في إطار  تنسيق الجهود والتعاون لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى  مكانة التجار ودورهم، مؤكدا على عدم احتكار السلع ورفعها، موجهاً دعوة للتجار من أجل اتخاذ تدابير السلامة العامة، حفاظاً على حياة المواطنين وسلامتهم في مواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا).

هذا واستمع  المحافظ أبو بكر إلى مداخلات من التجار والموردين، فيما خرج عن اللقاء مجموعة من التوصيات لمتابعتها مع لجنة الطوارئ المصغرة والتي هي في انعقاد  دائم على مستوى المحافظة.  

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة في 19 من الشهر الجاري

الاحتلال يفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة في 19 من الشهر الجاري

فتح البنوك والمحاكم والنيابة غداً يبيت لحم والمحافظ يبعث برسالة طمأنة بشأن المصابين

فتح البنوك والمحاكم والنيابة غداً يبيت لحم والمحافظ يبعث برسالة طمأنة بشأن المصابين

اشتية يحذر من المساس بالسلم الأهلي من خلال ترويج إشاعات حول (كورونا)

اشتية يحذر من المساس بالسلم الأهلي من خلال ترويج إشاعات حول (كورونا)

شاهد: الطوقم الطبية تجري فحص فيروس (كورونا) للمعتمرين العائدين لغزة

شاهد: الطوقم الطبية تجري فحص فيروس (كورونا) للمعتمرين العائدين لغزة

شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

عشراوي تبحث مع السفير المالطي آخر التطورات السياسية والتطورات الإقليمية والعالمية

عشراوي تبحث مع السفير المالطي آخر التطورات السياسية والتطورات الإقليمية والعالمية

الاحتلال يُغلق معبر الكرامة أمام حركة المسافرين بسبب فيروس (كورونا)

الاحتلال يُغلق معبر الكرامة أمام حركة المسافرين بسبب فيروس (كورونا)

إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

أبو الذهب

أبو الذهب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة في 19 من الشهر الجاري

الاحتلال يفرج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة في 19 من الشهر الجاري

شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

عشراوي تبحث مع السفير المالطي آخر التطورات السياسية والتطورات الإقليمية والعالمية

عشراوي تبحث مع السفير المالطي آخر التطورات السياسية والتطورات الإقليمية والعالمية

دار الإفتاء الفلسطينية تُصدر فتوى حول المنهج الإسلامي في التعامل مع الأوبئة

دار الإفتاء الفلسطينية تُصدر فتوى حول المنهج الإسلامي في التعامل مع الأوبئة

رأفت يحذر من إقدام إسرائيل على ضم ما يسمى بمنطقة (E1)

رأفت يحذر من إقدام إسرائيل على ضم ما يسمى بمنطقة (E1)

المالكي يُصدر تعميماً للاطمئنان على سلامة جالياتنا والعاملين في السفارات

المالكي يُصدر تعميماً للاطمئنان على سلامة جالياتنا والعاملين في السفارات

ملحم: استقرار الحالة الصحية لمصاب بفيروس (كورونا) في بيت لحم

ملحم: استقرار الحالة الصحية لمصاب بفيروس (كورونا) في بيت لحم

كهرباء القدس تبدأ بتطبيق إجراءات السلامة بكافة فروعها بما فيها بيت لحم

كهرباء القدس تبدأ بتطبيق إجراءات السلامة بكافة فروعها بما فيها بيت لحم

منوعات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: &#34;هيفاء وهبي&#34; تدخل عيد ميلادها بـ&#34;زفة شعبية&#34; وترقص على&#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "هيفاء وهبي" تدخل عيد ميلادها بـ"زفة شعبية" وترقص على"بنت الجيران"

شاهد: &#34;رانيا يوسف&#34; تثير الجدل:&#34;استحملوا ريحتى النهارده&#34; وتطبخ &#34;البطاطس بالكفتة&#34;

شاهد: "رانيا يوسف" تثير الجدل:"استحملوا ريحتى النهارده" وتطبخ "البطاطس بالكفتة"

شاهد: المثيرة للجدل &#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

شاهد: المثيرة للجدل "فلة الجزائرية" تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

عربي

السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

إيقاف السفر عبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية

إيقاف السفر عبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية

لبنان يدخل قائمة الدول التي أعلنت عن وفيات بفيروس (كورونا)

لبنان يدخل قائمة الدول التي أعلنت عن وفيات بفيروس (كورونا)

السجون المصرية مُغلقة بسبب (كورونا)

السجون المصرية مُغلقة بسبب (كورونا)