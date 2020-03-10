محافظ طولكرم يجتمع مع مجموعة من التجار وموردي المواد الغذائية وأصحاب المخابز

رام الله - دنيا الوطناجتمع محافظ طولكرم عصام أبو بكر في الغرفة التجارية مع مجموعة من التجار وموردي المواد الغذائية وأصحاب المخابز، وذلك بمشاركة رئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، وقائد المنطقة العقيد جمال أبو العز ومدراء المؤسسة الأمنية، وأمين سر فتح إياد جراد، ومدير عام اقتصاد طولكرم كمال غانم، ود. عبد الفتاح الدرك مدير عام صحة طولكرم وأعضاء لجنة الصحة والسلامة العامة.وأكد على دور التجار ومكانتهم، مؤكدا على متابعة الأسعار وضبطها، ومنع احتكار السلع ، مشددا على أهمية وعي المواطنين وسلوكهم الشرائي، وخاصة في هذه الظروف التي نمر بها، في مواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا).وشدد المحافظ أبو بكر على أهمية الاجتماع واللقاء مع مجموعة من التجار والموردين للمواد الغذائية وأصحاب المخابز، داعيا لاتباع إرشادات السلامة العامة وإجراءات الوقاية، مثنيا على دور الغرفة التجارية ولجنة الطوارئ والمؤسسة الأمنية وجميع الشركاء.من جانبه أشار إبراهيم أبو حسيب إلى أن اللقاء والاجتماع يأتي في إطار تنسيق الجهود والتعاون لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى مكانة التجار ودورهم، مؤكدا على عدم احتكار السلع ورفعها، موجهاً دعوة للتجار من أجل اتخاذ تدابير السلامة العامة، حفاظاً على حياة المواطنين وسلامتهم في مواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا).هذا واستمع المحافظ أبو بكر إلى مداخلات من التجار والموردين، فيما خرج عن اللقاء مجموعة من التوصيات لمتابعتها مع لجنة الطوارئ المصغرة والتي هي في انعقاد دائم على مستوى المحافظة.