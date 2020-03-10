عاجل

  • اشتية يحذر من المساس بالسلم الأهلي من خلال ترويج الإشاعات

  • اشتية يدعو للتعامل بمرونة عالية مع دوام الأمهات وأجور العاملين

دولي

إيران تُعلن أعلى حصيلة يومية لضحايا فيروس (كورونا)

إيران تُعلن أعلى حصيلة يومية لضحايا فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إيران، الثلاثاء، 54 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما رفع حصيلة الضحايا إلى 291، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 18٪ في الوفيات مقارنة باليوم السابق، حسبما نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز.

وتقول وكالة فرانس برس إن إعلان إيران، الثلاثاء، 54 وفاة جديدة بكوفيد-19، يعد أعلى حصيلة يومية.

وتعد إيران أشد بلدان الشرق الأوسط تضرراً من فيروس كورونا المستحدث الذي يصيب بالمرض، لكنه لا يؤدي إلى الوفاة إلى حد كبير. 

وفي جميع أنحاء المنطقة، هناك أكثر من 8600 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

أخبار ذات صلة

الصين تُعلن السيطرة عملياً على فيروس (كورونا) في بؤرة تفشيه

الصين تُعلن السيطرة عملياً على فيروس (كورونا) في بؤرة تفشيه

الرئيس الصيني: سيطرنا عمليًا على فيروس (كورونا) في البؤرة الموبوءة

الرئيس الصيني: سيطرنا عمليًا على فيروس (كورونا) في البؤرة الموبوءة

اعتماد نتائج انتخابات (كنيست) الثالثة والعشرين رسميًا

اعتماد نتائج انتخابات (كنيست) الثالثة والعشرين رسميًا

(أزرق- أبيض): نعتزم تشكيل حكومة ضيقة بمساعدة الأحزاب العربية

(أزرق- أبيض): نعتزم تشكيل حكومة ضيقة بمساعدة الأحزاب العربية

شكوك بإصابة قائد الجيش الأميركي في أوروبا بفيروس (كورونا)

شكوك بإصابة قائد الجيش الأميركي في أوروبا بفيروس (كورونا)

(كورونا) يطال 100 دولة حول العالم

(كورونا) يطال 100 دولة حول العالم

(كورونا إيطاليا): حظر التجمعات العامة وتعليق الأنشطة الرياضية

(كورونا إيطاليا): حظر التجمعات العامة وتعليق الأنشطة الرياضية

البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن فيروس (كورونا)

البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أبو الذهب

أبو الذهب

شؤون فلسطينية

شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

شاهر سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في ظل حالة الطوارئ

عشراوي تبحث مع السفير المالطي آخر التطورات السياسية والتطورات الإقليمية والعالمية

عشراوي تبحث مع السفير المالطي آخر التطورات السياسية والتطورات الإقليمية والعالمية

دار الإفتاء الفلسطينية تُصدر فتوى حول المنهج الإسلامي في التعامل مع الأوبئة

دار الإفتاء الفلسطينية تُصدر فتوى حول المنهج الإسلامي في التعامل مع الأوبئة

رأفت يحذر من إقدام إسرائيل على ضم ما يسمى بمنطقة (E1)

رأفت يحذر من إقدام إسرائيل على ضم ما يسمى بمنطقة (E1)

المالكي يُصدر تعميماً للاطمئنان على سلامة جالياتنا والعاملين في السفارات

المالكي يُصدر تعميماً للاطمئنان على سلامة جالياتنا والعاملين في السفارات

ملحم: استقرار الحالة الصحية لمصاب بفيروس (كورونا) في بيت لحم

ملحم: استقرار الحالة الصحية لمصاب بفيروس (كورونا) في بيت لحم

كهرباء القدس تبدأ بتطبيق إجراءات السلامة بكافة فروعها بما فيها بيت لحم

كهرباء القدس تبدأ بتطبيق إجراءات السلامة بكافة فروعها بما فيها بيت لحم

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُقدّم دعمه للتحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل ذوي الإعاقة

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُقدّم دعمه للتحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل ذوي الإعاقة

منوعات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: &#34;هيفاء وهبي&#34; تدخل عيد ميلادها بـ&#34;زفة شعبية&#34; وترقص على&#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "هيفاء وهبي" تدخل عيد ميلادها بـ"زفة شعبية" وترقص على"بنت الجيران"

شاهد: &#34;رانيا يوسف&#34; تثير الجدل:&#34;استحملوا ريحتى النهارده&#34; وتطبخ &#34;البطاطس بالكفتة&#34;

شاهد: "رانيا يوسف" تثير الجدل:"استحملوا ريحتى النهارده" وتطبخ "البطاطس بالكفتة"

شاهد: المثيرة للجدل &#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

شاهد: المثيرة للجدل "فلة الجزائرية" تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

عربي

السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

إيقاف السفر عبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية

إيقاف السفر عبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية

لبنان يدخل قائمة الدول التي أعلنت عن وفيات بفيروس (كورونا)

لبنان يدخل قائمة الدول التي أعلنت عن وفيات بفيروس (كورونا)

السجون المصرية مُغلقة بسبب (كورونا)

السجون المصرية مُغلقة بسبب (كورونا)