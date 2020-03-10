السعودية تقدم عشرة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستقدم عشرة ملايين دولار كدعم مالي للعمل العاجل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)كدعم من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز الدول التي تعاني من بنى تحتية صحية ضعيفة.





وقال عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للمساعدات والإغاثة الإنسانية إن هذا التوجيه الملكي يعكس الدور الإنساني النبيل للمملكة، مؤكداً أنهم من يلتزمون بتوفير المساعدة العالمية الحيوية لجميع المحتاجين.







وأضاف أن مركز الملك سلمان للمساعدات والإغاثة الإنسانيةيعمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية الرائدة من أجل حماية صحة ورفاه الجمهور.

رام الله - دنيا الوطنوأعرب الدكتور الربيعة عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من قيادة المملكة والجهود الإنسانية السعودية المستمرة لدعم الناس في جميع أنحاء العالم في الوقت المناسب في أوقات الأزمات.واختتم المشرف العام بإعرابه عن الأمل وتمنياته بحماية البشرية من مخاطر جميع الأمراض والأوبئة، وأن يكون بمقدور الناس في جميع أنحاء العالم التطلع إلى مستقبل مليء بالصحة والسلام والازدهار.