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شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تختتم فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019

وزارة الثقافة تختتم فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، في قاعة صالح علماني بمقر الوزارة في مدينة البيرة، فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019.

وكرمت مؤسسات ثقافية مقدسية، وذلك بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نائب الرئيس محمود العالول (أبو جهاد) وممثلين عن وزارة شؤون القدس، واللجنة الوطنية للتربية
والثقافة والعلوم.

وأسدل الستار عن 150 فعالية، انطلقت في مختلف محافظات الوطن بما فيها القدس وقطاع غزة، شملت كافة حقول الثقاقة والإبداع، بالإضافة إلى تنظيم الأسابيع الثقافية الفلسطينية في كل من الأردن والبحرين.

وكرم وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبو سيف، ثلاث مؤسسات مقدسية شاركت في فعاليات القدس عاصمة الثقاقة الإسلامية وهي: "مؤسسة دار الطفل العربي" كأفضل مؤسسة للصمود والتحدي، و"جمعية نخلة الشبر" كأفضل مؤسسة مشاركة، و"جمعية البستان" كأفضل مشاركة شبابية.

وقال أبو سيف خلال حفل الاختتام: "دائماً المستهدف هو الوجود الفلسطيني؛ لذلك فإن للثقافة دوراً كبيراً في الحفاظ على هذا الوجود من خلال الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، والرواية الفلسطينية، رواية البقاء والاستمرار، مضيفاً: اليوم نكرم هذه المؤسسات لبقائها على هذه الأرض، وإصرارها على التعبير عن الهوية الفلسطينية، في هذه المدينة المقدسة".

وأضاف وزير الثقافة: "نكرم مؤسسات القدس، التي عملت معنا على مدار العام، ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019، ونحتفل بالقدس بإقرارها عاصمة دائمة للثقافة العربية الإسلامية، ونفذنا عشرات الفعاليات في كافة أرجاء الوطن والشتات، وبعض العواصم العربية".

وتابع أبو سيف: إن الوزارة تتطلع بالمرحلة المقبلة إلى تأكيد مكانة القدس، وما تتعرض له مؤسساتها من تضييق من قبل الاحتلال، فالفلسطيني يحارب بحكايته على هذه الأرض، وهو استمرار لحكاية كنعان الأول.

بدوره، قال سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) عبر كلمة مسجلة: "نؤكد التزامنا وعزمنا على مواصلة دعمنا لحماية التراث الثقافي والحضاري في المدينة المقدسة، وتعزيز جهود المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية".

وأضاف: "نجدد للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه المرابط في القدس الشريف، دعمنا وتضامننا مع حقوقه الوطنية المشروعة؛ لاستكمال استقلاله ونيل حريته، مؤكداً أن مدينة القدس الشريف، مهد الأنبياء والرسالات السماوية التوحيدية، إحدى أهم منارات التاريخ الإيمانية للإنسانية جمعاء، فقد ظلت على مر العصور ملتقى للحضارات والثقافات.

وتخلل الحفل عرض فيلم حول أبرز الفعاليات التي نظمتها وزارة الثقافة.







عام كامل في مختلف محافظات الوطن.

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