إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين، من مدينة بيت لحم، بفيروس (كورونا).



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إن "نتائج الفحوصات المخبرية لـ"50" عينة أخذت من مخالطين للمصابين بالفيروس في محافظة بيت لحم أظهرت، إصابة ثلاثة منهم بالفيروس".



وبهذه الإصابات الثلاث، ترتفع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 29 حالة.