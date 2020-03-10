الدرك يكشف كيف إنتقلت عدوى"كورونا" لمواطن بطولكرم ونتائج فحوصات المخالطين له





أكد مدير عام صحة طولكرم، عبد الفتاح الدرك، استقرار الحالة الصحية للمصاب الوحيد بفيروس (كورونا) المستجد في مدينة طولكرم، وأن نتائج فحوصات 25 من المخالطين له من الدرجة الأولى، كانت "سلبية" أي أنهم غير مصابين بكرونا، فيما تم أخذ 35 عينة أخرى من المخالطين الأبعد، ولم تظهر نتائجها بعد.وقال الدرك، لـ "دنيا الوطن"، إن المواطن المصاب يعمل عامل في "تل أبيب" داخل إسرائيل، وقد نقلت له العدوى من "معلمة" صاحب العمل الخاص به، مضيفاً: "يوم السبت تواصل صاحب العمل معه وأخبره أنه مصاب بالكورونا، فقام المواطن مشكوراً بالتواصل معنا وإخبارنا بذلك، أخذنا الأمر بجدية وأخذنا منه عينة وقمنا بحجرة في المنزل وظهرت النتائج إيجابية أي أنه مصاب بكورونا".وشدد مدير عام صحة طولكرم، أن وضع المصاب حالياً، جيد جداً بل ممتاز ولا يُعاني من أي أمراض، وتقوم الصحة بمتابعته بشكل يومي في مستشفى العزل وهو مستشفى الهلال الأحمر بطولكرم.وقال حول الوضع في محافظة طولكرم: نحن في حالة وباء عالمي، ومن الممكن أن يصل لنا في أي وقت، وخاصة أن إسرائيل لازالت مفتوحة أمامنا، وأحد الحالات التي وصلتنا كانت من إسرائيل، ولكن ما أشعرنا بالطمأنينة أن المخالطين الأساسيين للمواطن كل نتائجهم سلبية، ومع ذلك أبقينا الجميع قيد العزل لـ 14 يوم.