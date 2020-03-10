المالكي يُصدر تعميماً للاطمئنان على سلامة جالياتنا والعاملين في السفارات





وشدد المالكي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الدول المضيفة، وأجهزتها المختصة، وضرورة وقف وإلغاء جميع النشاطات والفعاليات والاحتفالات العامة، حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، وأهمية استمرار التواصل مع أبناء الجاليات الفلسطينية للاطمئنان على سلامتهم وصحتهم.



وطمأن الوزارة شعبنا على أن جالياتنا الفلسطينية، وطلبتنا حول العالم بخير وبصحة جيدة، ولم تصلنا حتى اللحظة أية بلاغات بإصابة أي من أفرادها بفيروس (كورونا)، وسيتم الإعلان عن أية تطورات جديدة في حال توافرها.

رام الله - دنيا الوطنعمم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، على سفارات وبعثات دولة فلسطين في الخارج، بهدف الاطمئنان على سلامة جميع العاملين فيها، وسلامة أبناء الجاليات الفلسطينية من مخاطر وتهديدات فيروس (كورونا).