إيقاف السفر عبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت المملكة العربية السعودية، إيقاف حركة جميع المسافرين من جميع الجنسيات، باتجاه المملكة، عبر منفذي العمري والمدورة، بين الأردن والسعودية.



ووفق وكالة (عمون) فقد استثنى القرار السعودي مواطني دول الخليج، حيث سمح لهم بدخول الأراضي السعودية قادمين من الأردن عبر المعبرين، حتى أمس الاثنين.



وأكدت الوكالة، أن القرار سمح بدخول المواطنين السعوديين القادمين من الأردن عبر الحدود البرية بشكل دائم.



كما قررت السعودية، عدم السماح بالخروج من الأراضي السعودية باتجاه الأردنية، عبر الحدود البرية لجميع المسافرين دون استثناء.



ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أردني، قوله: إن الاتصال جار مع الجانب السعودي؛ للوقوف على تفاصيل القرار، وآليات تنفيذه، مؤكداً التوصل إلى السماح للأردنيين العاملين في السعودية الدخول عبر الحدود البرية.