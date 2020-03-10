ملحم: استقرار الحالة الصحية لمصاب بفيروس (كورونا) في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأكد إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، استقرار حالة أحد المصابين بفيروس (كورونا) في بيت لحم.وقال ملحم، في تصريح مقتضب، نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن "التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء المشرفين على متابعة الحالة الصحية لأحد المصابين بفيروس (كورونا) في مدينة بيت لحم، والذي نقل إلى المركز الوطني للتأهيل في المدينة صباح اليوم، بأن حالته مطمئنة، وأن تحسناً طرأ عليها، وأصبحت مستقرة".وفي وقت سابق، أشار ملحم إلى أنه في أي لحظة، قد تُغلق المعابر بشكل كامل، لأننا لا نعلم تطورات هذا الوباء، وكيف يمكن للإجراءات الحكومية والدولية، ودول الجوار التعاطي مع هذه المسألة، ولكن الأهم هي حماية الناس، وتقديم مصلحة المواطن والوطن على كل شيء.وأوضح، أن فيروس (كورونا) يعطي قوة دفع ومناعة وتكاتف بين المواطنين، مشددًا بالقول: "الحكومة والشعب يظهرون أجمل ما لديهم وقت الأزمات، وتنهض معاني الوفاء والصدق والمبادرة والتضحية، وكل القيم الجميلة، من خلال المساعدات، والمبادرات التي قدمت".