دولي

الرئيس الصيني: سيطرنا عمليًا على فيروس (كورونا) في البؤرة الموبوءة

الرئيس الصيني: سيطرنا عمليًا على فيروس (كورونا) في البؤرة الموبوءة
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليًا على فيروس (كورونا) في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فإن تصريحات الرئيس الصيني، جاءت بعد زيارته لمدينة ووهان، التي تعتبر مركز تفشي فيروس (كورونا)، اليوم، للمرة الأولى منذ بدء التفشي، في مؤشر على اعتقاد بكين، أن جهودها لاحتواء الفيروس، تؤتي ثمارها.

وتأتي زيارة شي للمدينة، التي يُعتقد أن الفيروس ظهر فيها للمرة الأولى أواخر عام 2019 بعد تباطؤ انتشاره بشدة على البر الرئيسي خلال الأسبوع المنصرم، ومع تحول الانتباه إلى الوقاية من العدوى القادمة من بؤر للتفشي خارج البلاد، مثل إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

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