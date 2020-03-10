داخلية غزة تُصدر تنويهًا بشأن طبيعة عمل (معبر رفح)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا بشأن طبيعة عمل (معبر رفح).



وقالت داخلية غزة، في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نُنوه للمواطنين الكرام بأنه سيتم فتح معبر رفح باتجاه الوصول فقط للمسافرين العاديين، اليوم الثلاثاء، وذلك ابتداء من الساعة 2:00 بعد الظهر".



يشار إلى أن فوج المعتمرين دخل اليوم إلى قطاع غزة.