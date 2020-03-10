داخلية غزة تُصدر تنويهًا بشأن طبيعة عمل (معبر رفح)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا بشأن طبيعة عمل (معبر رفح).
وقالت داخلية غزة، في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نُنوه للمواطنين الكرام بأنه سيتم فتح معبر رفح باتجاه الوصول فقط للمسافرين العاديين، اليوم الثلاثاء، وذلك ابتداء من الساعة 2:00 بعد الظهر".
يشار إلى أن فوج المعتمرين دخل اليوم إلى قطاع غزة.
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا بشأن طبيعة عمل (معبر رفح).
وقالت داخلية غزة، في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نُنوه للمواطنين الكرام بأنه سيتم فتح معبر رفح باتجاه الوصول فقط للمسافرين العاديين، اليوم الثلاثاء، وذلك ابتداء من الساعة 2:00 بعد الظهر".
يشار إلى أن فوج المعتمرين دخل اليوم إلى قطاع غزة.
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