هيئة سوق رأس المال تُصدر تعميماً بخصوص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا)

أصدرت هيئة سوق رأس المال، تعميماً لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشرافها، بخصوص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا)، وذلك بناء على المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس، بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا) في دولة فلسطين، والتعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء، بشأن التعامل مع الفيروس، وانسجاماً مع الحالة الوطنية السائدة.







وفيما يلي نص التعميم كما وصل "دنيا الوطن":



رام الله - دنيا الوطنبناء على مرسوم فخامة السيد الرئيس محمود عباس – حفظه الله – بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في دولة فلسطين، والتعليمات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء بشأن التعامل مع الفيروس، للحيلولة دون تفشيه في الوطن، وانسجاما مع الحالة الوطنية السائدة، فقد تم اعتماد الرسائل الالكترونية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها بمثابة رسائل رسمية.وبهدف ضمان استمرار مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي في أداء مهامها وواجباتها في ظل مواجهة هذا الفيروس فإننا نهيب بكم اتخاذ الاجراءات الاحترازية التالية:1. يلتزم الموظفين القاطنين خارج محافظة مقر الشركة الرئيسي بالدوام في مكاتب وفروع الشركة الكائنة في المحافظة التي يقطن فيها، وفي حالات عدم وجود مكتب او فرع للشركة يلزم الموظف بيته ويعمل عن بعد باستخدام البريد الالكتروني وتقنيات الوصول عن بعد بالتنسيق مع المسؤول المباشر ومسؤول تكنولوجيا المعلومات في الشركة.2. يُكلف المديرون في مقر الشركة أحد مدراء او رؤساء الاقسام بمهامهم ومنحهم الصلاحيات لمتابعة اعمالهم في حال تواجدهم خارج المحافظة الكائن فيها مقر الشركة.3. التعامل بإيجابية ومرونة مع الموظفات الأمهات اللواتي لديهن أطفال في الحضانات ورياض الأطفال والمدراس بشأن حضورهم الى مقرات العمل، والتنسيق مع المسؤول المباشر للقيام بالعمل الضروري عبر البريد الالكتروني ليتم إنجازه في البيت.4. حظر استخدام البصمة لإثبات الحضور والمغادرة والاستعاضة عن ذلك باستخدام بطاقة الدوام الالكترونية عن بعد أو من خلال سجل الدوام الورقي.5. السماح للموظفات والموظفين الذين يعانون من ضعف المناعة أو يعانون من مرض مزمن واحتمالية التعرض للإصابة مرتفعة، بعدم الدوام خلال فترة الطوارئ، على أن يتم تقديم المعززات الى الموارد البشرية بواسطة البريد الالكتروني، مع ارسال نسخة للمسؤول المباشر ومدير عام الشركة في المراسلات ذات الصلة.6. ينقطع عن الدوام أي موظف يعاني من أعراض الانفلونزا او ارتفاع درجة الحرارة بإجازة مرضية لحين تعافيه، على ان يحضر تقرير طبي وفق الاصول حال عودته من الاجازة.7.حظر تنقل الموظفين من والى المناطق التي ظهرت فيها الإصابة أو المناطق التي قد تظهر فيها لاحقاً، واخضاع كل موظف تواجد في تلك المنطقة الى العزل المنزلي لمدة 14 يوم من تاريخ خروجه من تلك المنطقة.8. اخضاع الموظف العائد من أي دولة سجلت فيها اصابات بفيروس كورونا الى العزل المنزلي لمدة 14 يوم من تاريخ دخول فلسطين، على ان تعالج كإجازة مرضية.9.التقليل من الأعمال الميدانية ما أمكن لحين انتهاء حالة الطوارئ.10.منع عقد اجتماعات داخل الشركة أو خارجها إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة مدير عام الشركة، ويراعى الحفاظ على مسافة آمنة أثناء الاجتماع.11. إلغاء المشاركة في جميع الدورات ورشات العمل والسفر في مهمات رسمية، الداخلية والخارجية، ويرجع الى مدير عام الشركة لتلقي التوجيهات في حالات معينة.12. أخذ موافقة مدير عام الشركة المسبقة قبل الشروع في السفر خارج فلسطين ولأي سبب كان.13. تقليل الاستخدام اليدوي للورق والوثائق بالمعاملات اليومية والاستعاضة عن ذلك الكترونياً من خلال البريد الالكتروني أو الوسائط المتاحة.14. بما يتعلق بالمراجعين، نشر تعميم على مداخل مقر الشركة وفروعها ومكاتبها بضرورة الالتزام بالتعقيم قبل دخول مقر الشركة وفروعها ومكاتبها، والتأكد من التزام المراجعين بهذه الإجراءات من خلال الموظف المختص.15. تنظيم المراجعين من قبل الموظف المختص لمنع التجمع والحشد داخل مقر الشركة وفروعها ومكاتبها لتقديم الخدمات للجمهور حفاظاً على السلامة العامة، بحيث يتم تقديم الخدمة من خلال تواجد مراجع واحد لكل موظف متواجد في مركز تقديم الخدمة.16. عدم السماح بالدخول الى مقر الشركة وفروعها ومكاتبها لمن ليس له حاجة او عمل رسمي.17. حظر استخدام المصعد لأكثر من شخص واحد.18. حظر تنقل الموظفين بين المكاتب وحظر التجمع في المطابخ والمرافق المشتركة إلا لغايات العمل وفي أضيق الحدود.19. توفير المعقمات في المكاتب والمرافق المشتركة وتكثيف اجراءات النظافة العامة في مقر الشركة وفروعها ومكاتبها بما فيها تعقيم الحمامات وصنابير المياه ومفاتيح الكهرباء وساعة الدوام ومفاتيح المصعد وايدي الابواب ودرابزين الأدراج والادراج والبلاط.20. إلزام كافة الموظفين وفي كل صباح عند الوصول الى مركز عملهم بتنظيف وتعقيم المكاتب والاجهزة والمعدات والادوات المكتبية التي يستخدمونها، ويقلص عدد الاوراق والادوات الموجودة على المكاتب الى الحد الادنى.21. استخدام بدائل أدوات الضيافة بالمواد ذات الاستخدام لمرة واحدة (كرتون ـ بلاستيك).22. توجيه الموظفين للحرص الشديد على الالتزام بمحددات وإجراءات السلامة والصحة لأسرهم ومن يتعاملون معهم قدر المستطاع.23. التعميم بانه يمنع منعاً باتاً على الموظفين كافة نشر التعليقات السلبية، أو الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها بما يتعلق بحالة الطوارئ ومرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتعامل بكل مسؤولية وإبداء المساعدة كلا من موقع عمله وسكنه لخدمة جهود الحكومة في مواجهة هذا الفيروس.24. التعميم باعتماد الأخبار والتعليمات المتعلقة بهذا الفيروس فقط من الجهات المختصة في دولة فلسطين، وبشكل خاص وزارة الصحة الفلسطينية.25. خلق مجموعات للتواصل الاجتماعي من خلال تطبيق الواتس اَب لأغراض التواصل والتوعية بين الشركة وموظفيها.26. يكون جميع موظفي الشركة، في كامل الجاهزية والإستعداد للمشاركة في إي مهام تقررها لجان الطوارئ المختلفة في المحافظات التي يقطنون فيها.