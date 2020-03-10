شؤون فلسطينية

الشعبية تُطالب السعودية بوقف محاكمة المعتقلين الفلسطينيين والإفراج الفوري عنهم

الشعبية تُطالب السعودية بوقف محاكمة المعتقلين الفلسطينيين والإفراج الفوري عنهم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إقدام المملكة العربية السعودية، على اعتقال عدد من الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، وتقديمهم للمحاكمة، بتهمة دعم الإرهاب.

ورأت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن توجيه هكذا تهمة لفلسطينيين يقدّمون الدعم للمقاومة الفلسطينية، فيه تبنٍ للموقف الإسرائيلي، الذي يعتبر المقاومة الفلسطينية إرهاباً، وهو ما يؤشّر إلى تحوّل خطير في نظرة وسياسات المملكة إزاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والعربي- الإسرائيلي، الذي ابتدأ التعبير عنه وتجسيده بأشكالٍ متعددة منذ سنوات.

وشددت الجبهة على خطورة ملاحقة الفلسطينيين في مكان إقامتهم أو أي مواطن عربي في بلده؛ لمجرّد انتمائه لتنظيم سياسي وإلصاق تهم "الخيانة والإرهاب وغيرهما" بهم، حيث أدّت هكذا سياسات إلى الإضرار والخسارة الصافية علي كل المستويات للبلدان التي تقدم على ذلك، وعلى من يريد محاربة الإرهاب الحقيقي، أن يتوقف عن دعم تنظيمات الإرهاب التي تعمل وفق مخططاتٍ معادية لتدمير دول عربية عديدة، كما جرى في كلٍ من سوريا والعراق وليبيا، وكما يجري من حربٍ وعدوان على اليمن.

وختمت الجبهة، بدعوة حكومة المملكة العربية السعودية لوقف المحاكمة المهزلة للمعتقلين الفلسطينيين، والإفراج الفوري عنهم، وإعادة تصويب موقفها من الفلسطينيين والعرب، الذين  يقدّمون دعماً مطلوباً، ومن الجميع للشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل الخلاص من الاحتلال، ولتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال.

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