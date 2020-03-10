الداخلية: تأجيل تسجيل المواليد والوفيات خلال فترة الطوارئ

الوزراء وزير الداخلية، وذلك للتسهيل على المواطنين، ولتقليل عدد المراجعين في المديريات، للحد من تفشي فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنصرح مدير عام الأحوال المدنية، ناصر الشرباتي، بأنه بإمكان المواطنين عدم تسجيل المواليد والوفيات، خلال فترة الطوارئ، (06/03/2020) ولغاية (06/04/2020)، ولن يترتب على ذلك رسوم تأخير، وسيجدد في حال تقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد.وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، من معلومات، فقد جاء هذا استناداً إلى مرسوم الرئيس، بإعلان حالة الطوارئ، وتعليمات رئيس