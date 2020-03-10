مهددين بخطوات تصعيدية.. رابطة أصحاب المولدات: سنوقف عمل مولدات الكهرباء شمال القطاع لساعتين

أكد الناطق باسم رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، حسام الموسة، أن الرابطة، قررت فصل المولدات اليوم الثلاثاء، لمدة ساعتين متواصلتين، اعتباراً من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً.





وقال الموسة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن القرار جاء بعد إرسال تبليغ من قبل بلدية جباليا لأحد أصحاب المولدات، تخطره فيه بوقف عمل مشروعه، مطالبة إياه بالبدء بإجراءات ترخيص الحرفة.





وأضاف الموسة: "سنبدأ بالفصل التدريجي، وسنزيد ساعات فصل الكهرباء تدريجياً، وبشكل يومي عن شمال قطاع غزة، في حال استمرت البلدية بإجراءاتها".





وتابع الموسة: "نحن غير مسؤولين عن أي حوادث ربما تقع بسبب عودة المواطنين لاستخدام المواتير القديمة أو غيرها من البدائل، كما أننا نحمل البلدية، والدفاع المدني المسؤولية الكاملة عن ذلك".





واستطرد: "ذرائع البلدية، تتعلق بحادث النصيرات، والذي لا علاقة له بإجراءات الأمن والسلامة، وإنما بإجراءات التراخيص والموافقة من الجهات المختصة بالأمر، كما أن خطورة الغاز أكبر بكثير من خطور السولار والبنزين".





وأكمل: "نطالب المواطنين بتفهم موقفنا؛ كي يكونوا على علم، ويبدؤوا باتخاذ إجراءاتهم وتدابيرهم الخاصة؛ لتوفير الكهرباء، وخاصة المرضى منهم".





إخطار وصل أحد أصحاب المولدات وفق الرابطة

خاص دنيا الوطن