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لبنان يدخل قائمة الدول التي أعلنت عن وفيات بفيروس (كورونا)

لبنان يدخل قائمة الدول التي أعلنت عن وفيات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (LBCI) اليوم الثلاثاء، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في لبنان، لمريض عائد من مصر.

وقالت الموقع: إنه بذلك تكون لبنان، قد دخلت قائمة الدول التي أعلنت عن وفيات فيها بسبب بفيروس (كورونا)، مضيفاً: أن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.

وأعلن لبنان الاثنين، تسجيل 9 حالات جديدة تحمل فيروس (كورونا)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية، كانت قد أوقفت الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس، وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة.

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