إسرائيل تدرس إمكانية السماح لآلاف العمال الفلسطينيين بالمبيت فيها

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رام الله - دنيا الوطن

تدرس الحكومة الإسرائيلية، إمكانية السماح لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين بالمبيت في إسرائيل؛ كي يكون من الممكن فرض طوق شامل على مناطق السلطة الفلسطينية، خوفًا من انتشار فيروس (كورونا) دون المساس بالاقتصاد الإسرائيلي.



ووفقاً لقناة (كان) فإن الاقتراح، الذي بلورته الوزارات المعنية، يخضع هؤلاء العمال لفحوصات، ومن سيتضح أنه لا يحمل الفيروس، يسمح له بالمبيت لدى مشغليه أو في مكان آخر، سيُخصص لذلك.



وأوضحت القناة، أنه يدخل إسرائيل يوميًا 65 ألف عامل للعمل في مجال البناء.