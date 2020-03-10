الرجوب يكشف حقيقة وجود (كورونا) في جنين

محافظ جنين أكرم الرجوب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

باشرت محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات جديدة في محافظة جنين؛ لمواجهة فيروس (كورونا).



وقال محافظ جنين، أكرم الرجوب، في تصريحات صحفية: إن لجنة الطوارئ، باشرت باتخاذ إجراءات جديدة في محافظة جنين لمواجهة (كورونا) كإجراءات احترازية، مثمناً دور المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، بتعاونهم وتقديم أي دعم للجنة من أجل تسهيل إجراءاتها الوقائية، وفق ما نقلت وكالة (وفا)



ونفى وجود أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) في محافظة جنين، وأن كل ما تم تداوله مجرد شائعات، مشيراً إلى أن النتائج التي أجريت على مشتبه بهم كانت سلبية.