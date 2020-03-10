دولي

اعتماد نتائج انتخابات (كنيست) الثالثة والعشرين رسميًا

اعتماد نتائج انتخابات (كنيست) الثالثة والعشرين رسميًا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على نتائج (كنيست) الإسرائيلي الـ 23، بأغلبية 20 مؤيدًا مقابل 6 امتناع عن التصويت (ممثلو حزب ليكود).

وبحسب ما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فقد ذكرت اللجنة أنه سيتم نشر تفاصيل النتائج عبر الموقع في وقت لاحق اليوم، كما سيتم تدوينها في السجلات الرسمية، وتسليمها إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين غدًا.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أعلنت نتائجها النهائية، التي حصلت فيها كتلة اليمين على 58 مقعداً، مقابل 55 لليسار والوسط.

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