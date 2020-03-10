(أزرق- أبيض): نعتزم تشكيل حكومة ضيقة بمساعدة الأحزاب العربية

قادة ائتلاف أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو الكنيست الإسرائيلي عن ائتلاف (أزرق- أبيض) يائير لبيد، أن حزبه يعتزم تشكيل حكومة ضيقة مع حزب (إسرائيل بيتنا)، وائتلاف (العمل-ميرتس-جيشر)، بمساعدة الأحزاب العربية.



وقال لبيد وفق ما نقل موقع (عكا)، اليوم الثلاثاء: "على عكس كل الأكاذيب التي يوزعها نتنياهو، فإن القائمة المشتركة لن تكون جزءًا من هذه الحكومة، فقط سيصوتون لصالحها".



وأضاف: "لقد قام نتنياهو بمثل هذه التعاونات معهم ألف مرة".



وأشار إلى أن حكومة الأقلية ليست التي يريدها (أزرق أبيض)، لكنها ستنهي الشلل الحالي، وأن تضع الميزانية وإعادة الوزارات للعمل، وفتح لجان (كنيست) والاعتناء بالمجال التجاري، وتجنب كساد الاقتصاد.