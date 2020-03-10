شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: زيارتك للمعتمرين قد تصيبك بـ(كورونا) وسنقبض مع "الداخلية" على غير الملتزمين بالحجر

الصحة بغزة: زيارتك للمعتمرين قد تصيبك بـ(كورونا) وسنقبض مع "الداخلية" على غير الملتزمين بالحجر
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
كشف الدكتور رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى، بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أن هناك إجراءات بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ لضمان التزام المعتمرين العائدين لقطاع غزة بالإجراءات الوقائية، والتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، وتأجيل التهنئة بالعمرة لمدة أسبوعين، لضمان عدم انتشار (كورونا).

وقال د. العبادلة لـ "دنيا الوطن": لدينا لجنة من وزارة الصحة، يرأسها الدكتور صلاح الرنتيسي، مكلفة بمتابعة جميع العائدين من المعابر بشكل عام، ومن قاموا بتوقيع تعهدات بالتزام المنازل لـ 14 يوماً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومع النائب العام.

وأضاف: "سنعمل بنظام "الكبسيات" الزيارات المفاجئة، وعن طريق تلقي اتصالات من ذات المنطقة، أي شخص لن يلتزم بالحجر المنزلي، سيتوجهون له، ويتم أخذه إجبارياً، ووضعه في الحجر الإجباري في معبر رفح".

وأكمل: نحن نتعامل مع المواطنين بثقة عالية، ولم يكن معظمهم أهلاً لهذه الثقة، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات، هناك قوة من وزارة الداخلية والصحة، ستأخذ أي عائد يختلط بالناس أو يغادر المنزل قبل 14 يوماً بالقوة الجبرية، ويوضع بالحجر الصحي بـ (معبر رفح).

وأشار إلى أن وزارة الصحة، ألزمت المعتمرين العائدين بتوقيع تعهد مكتوب خلال تواجدهم بـ (معبر رفح البري) جنوب القطاع، ينص على منع المخالطة، والتزام منازلهم لمدة 14 يوماً، وهي فترة حضانة المرض.

وأكد أن الوزارة قامت بفحص جميع المعتمرين العائدين للقطاع، ولم تظهر على أي منهم علامات الإصابة بفيروس (كورونا)، ولا يعاني أي منهم من ارتفاع الحرارة، مستطرداً: "لكن كإجراءات احترازية واجب اتخاذها كوقاية، ممنوع أن يختلط بهم أحد لمدة 14 يوماً للتأكد من سلامتهم وسلامة المواطنين".

وأوضح أن عدم ظهور الأعراض على الشخص لا يعني أنه غير مصاب بـ (كورونا)، العديد من الأشخاص المصابين قد لا تظهر عليهم الأعراض بشكل فوري، وقد ينقلون المرض لغيرهم، وخلال فترة الحضانة تظهر الأعراض، لذلك يتم فرض الحجر المنزلي خلال الـ 14 يوماً، حتى يتم التأكد من سلامتهم.

ووجه بعض التوصيات للمعتمرين العائدين للقطاع قائلاً: يجب أن تكون الأغراض الشخصية له وحده، ولا يستخدمها شخص آخر، كالمنشفة وفرشاة الأسنان، وأدوات الطعام كالكأس والصحن والمعلقة، فيجب غسلها قبل استخدامها من قبل شخص آخر، وعليه أن يجلس بعيداً عن الناس بمسافة تقدر بمتر، حتى لا ينقل العدوى لشخص آخر؛ إن كان حاملاً للمرض.

وطالب من يشعر بأي أعراض مرضية التواصل مع وزارة الصحة، عبر الرقم (103)، وستقوم الوزارة بدورها بالتوجه إليه فوراً في منزله.

وأكمل: من يذهب لزيارة المعتمرين يُعرض نفسه وعائلته للخطر، إن كان المعتمر مُصاباً بـ (كورونا) فسينتقل المرض للزائر بكل تأكيد.

يذكر، أن الدفعة الأخيرة من معتمرين قطاع غزة، وعددهم 620 معتمراً، عادوا للقطاع، بعد أقررت السلطات السعودية، وقف العمرة بسبب (كورونا).

أخبار ذات صلة

مهددين بخطوات تصعيدية.. رابطة أصحاب المولدات: سنوقف عمل مولدات الكهرباء شمال القطاع لساعتين

مهددين بخطوات تصعيدية.. رابطة أصحاب المولدات: سنوقف عمل مولدات الكهرباء شمال القطاع لساعتين

إسرائيل تدرس إمكانية السماح لآلاف العمال الفلسطينيين بالمبيت فيها

إسرائيل تدرس إمكانية السماح لآلاف العمال الفلسطينيين بالمبيت فيها

الرجوب يكشف حقيقة وجود (كورونا) في جنين

الرجوب يكشف حقيقة وجود (كورونا) في جنين

الطيبي: يوجد احتمالية بأن نُشارك في حكومة أقلية مع غانتس

الطيبي: يوجد احتمالية بأن نُشارك في حكومة أقلية مع غانتس

جيش الاحتلال يَسرق ذهباً وأموالاً من طوباس

جيش الاحتلال يَسرق ذهباً وأموالاً من طوباس

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة لوالدة الشهيد أشرف نعالوة

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة لوالدة الشهيد أشرف نعالوة

جيش الاحتلال يُغلق مدخل شارع الشهداء وسط الخليل

جيش الاحتلال يُغلق مدخل شارع الشهداء وسط الخليل

هل يعود خالد مشعل لقيادة حركة حماس؟

هل يعود خالد مشعل لقيادة حركة حماس؟

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يَسرق ذهباً وأموالاً من طوباس

جيش الاحتلال يَسرق ذهباً وأموالاً من طوباس

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة لوالدة الشهيد أشرف نعالوة

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة لوالدة الشهيد أشرف نعالوة

جيش الاحتلال يُغلق مدخل شارع الشهداء وسط الخليل

جيش الاحتلال يُغلق مدخل شارع الشهداء وسط الخليل

مستوطنون يُحطمون النصب التذكاري للشهيد &#34;زياد أبو عين&#34; شمال رام الله

مستوطنون يُحطمون النصب التذكاري للشهيد "زياد أبو عين" شمال رام الله

صالات أفراح ودور سينما القدس مُغلقة بقرار المحافظ

صالات أفراح ودور سينما القدس مُغلقة بقرار المحافظ

اعتقال أحد مروجي شائعات (كورونا) في بيت لحم

اعتقال أحد مروجي شائعات (كورونا) في بيت لحم

استشهاد المواطن &#34;عبد الله الزريعي&#34; متأثرًا بإصابته بحادث النصيرات وارتفاع الحصيلة إلى 14

استشهاد المواطن "عبد الله الزريعي" متأثرًا بإصابته بحادث النصيرات وارتفاع الحصيلة إلى 14

شاهد: فوج المعتمرين يبدأ بالدخول إلى قطاع غزة.. والصحة تُطالبهم بالحجر المنزلي

شاهد: فوج المعتمرين يبدأ بالدخول إلى قطاع غزة.. والصحة تُطالبهم بالحجر المنزلي

منوعات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

كورونا يصل إلى مواقع التصوير.. ويتدخل في بطولات المسلسلات

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد.. أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

شاهد كيف استغل شقيق ياسمين عبد العزيز انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لتحذيرها

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

لهذا السبب.. تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم في قضية قتيل الفيلا

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

هازال كايا: لم أتعرض لتحرش جدي.. وعانيت من هذا الأمر فقط

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: بالأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها الموزع أحمد إبراهيم

شاهد: &#34;هيفاء وهبي&#34; تدخل عيد ميلادها بـ&#34;زفة شعبية&#34; وترقص على&#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "هيفاء وهبي" تدخل عيد ميلادها بـ"زفة شعبية" وترقص على"بنت الجيران"

شاهد: &#34;رانيا يوسف&#34; تثير الجدل:&#34;استحملوا ريحتى النهارده&#34; وتطبخ &#34;البطاطس بالكفتة&#34;

شاهد: "رانيا يوسف" تثير الجدل:"استحملوا ريحتى النهارده" وتطبخ "البطاطس بالكفتة"

شاهد: المثيرة للجدل &#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

شاهد: المثيرة للجدل "فلة الجزائرية" تبكي وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ (كورونا)

عربي

السجون المصرية مُغلقة بسبب (كورونا)

السجون المصرية مُغلقة بسبب (كورونا)

تونس تُوقف الرحلات مع إيطاليا

تونس تُوقف الرحلات مع إيطاليا

تونس: قرار بتعليق إجراءات اعتناق الإسلام بسبب فيروس (كورونا) يثير الجدل

تونس: قرار بتعليق إجراءات اعتناق الإسلام بسبب فيروس (كورونا) يثير الجدل

فيصل القاسم: من المستفيد من لعبة (كورونا)؟

فيصل القاسم: من المستفيد من لعبة (كورونا)؟