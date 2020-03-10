الطيبي: يوجد احتمالية بأن نُشارك في حكومة أقلية مع غانتس

أيمن عودة وأحمد الطيبي خلال اجتماع سابق مع غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو الكنيست عن (القائمة المشتركة) أحمد الطيبي، أن هنالك احتمالية لانضمام القائمة إلى حكومة أقلية، برئاسة رئيس حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس.



وقال الطيبي في مقابلة مع قناة (كان): إن "هدفنا النهائي هو الإطاحة بحكم نتنياهو، والجميع أصبح يعتقد، أن حكم نتنياهو دمر كل شيء".



وأضاف الطيبي، أن غانتس اتصل به وقادة القائمة المشتركة، منصور عباس وأيمن عودة، وأكدوا له أن المشتركة، تعرضت لعملية نزع شرعية، وتحريض أرعن وأن (أزرق- أبيض) أخطأ كثيرًا بحق أعضائها، لكن هناك فرصة للتصحيح علنًا.



وقال: "كما بالمرة السابقة، اتصل بثلاثة من رؤساء أحزاب دون حزب التجمع"، متابعاً: "ولكن بعد ذلك حدث تطور مهم، إذ اتصلوا بنا، وطلبوا اجتماعاً علنياً لوفد (أزرق أبيض) مع وفد المشتركة، بمركباتها الأربعة دون استثناء وبضمنها التجمع، هذه سابقة مهمة، سندرس ذلك بتعمق".