جيش الاحتلال يَسرق ذهباً وأموالاً من طوباس

جنود إسرائيليين - أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استولتى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، على ذهب وأموال من أحد المنازل في منطقة الثغرة جنوب شرق طوباس.



وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، وفق ما نقلت عنه وكالة (وفا) الرسمية: إن قوات الاحتلال، استولت على أموال وذهب بقيمة 15 ألف شيكل، بعد أن داهمت منزل المواطن عبد الله نواف دراغمة ومنزل والدته، وفتشت المنزلين مع تخريب محتوياتهما.