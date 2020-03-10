الاحتلال يعقد جلسة محاكمة لوالدة الشهيد أشرف نعالوة

والدة الشهيد أشرف نعالوة

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة من ضاحية شويكة شمال طولكرم في سجن (عوفر) للنطق بقرار الاستئناف.



وكانت نيابة الاحتلال، قد اعترضت على قرار الحكم الصادر بحقها، والمتضمن السجن الفعلي لمدة 18 شهراً، ودفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف شيكل، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وتعاني الأسيرة مهداوي من أمراض عدة، كما يعتقل الاحتلال زوجها وليد، ونجلها أمجد، الذي صدر بحقه قرار بالسجن الفعلي لمدة عامين.



وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2018 نفذ الشهيد أشرف نعالوة، عملية قرب مستوطنة (بركان)، قبل اغتياله بعد نحو شهرين من المطاردة، تخللها حملة اعتقالات، طالت أفراداً من عائلته، واعتداءات متكررة للاحتلال على سكان ضاحية شويكة بطولكرم.